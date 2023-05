El 28 de junio se pone en marcha el sistema acusatorio en Jáchal

El Presidente de la Corte, Dr. De Sanctis, manifestó en relación al nuevo sistema: “Esto ha sido una decisión de la Corte, una decisión política, que obviamente se consensúa con el Fiscal General, que es el otro hemisferio que hace a la construcción del Poder Judicial y al sistema de Justicia. El 28 de junio, si Dios quiere, estaremos lanzando el Sistema Acusatorio Penal Adversarial en la Segunda Circunscripción Judicial de San Juan, con sistema de Oficinas judiciales”.

Previamente, el Dr. De Sanctis anunció la puesta en marcha en mayo del sistema de Gestión Asociada por Oficina Judicial: “Estamos capacitando para eso a los operadores judiciales y vamos a despedir al histórico y querido Juzgado de Jáchal, como estructura orgánica de gestión judicial, para ser reemplazado por una oficina que hace las tareas administrativas a los jueces para que dejen de ser rehenes del expediente y se dediquen a estudiar el caso, preparar las audiencias, resolver los incidentes, instar las resoluciones y la dictar sentencia definitiva”.

El Fiscal General, Dr. Quattropani señaló: “Viene un cambio de conducta, un cambio de paradigma, un cambio cultural muy importante que no se hace de un día para otro, que no se hace sin problemas, sin contratiempos o sin resistencia. Hay cambios culturales muy importantes. Los Fiscales van a tener que aprender a convivir con la policía y van a tener que aprender que no son más prestadores pasivos de la investigación, sino los responsables de la investigación. Los jueces tendrán que entender que están para decidir y no para investigar y la Defensa tendrá que aprender también a que tiene que tener un rol activo en el proceso”.

El Ciclo de Capacitación se inició en la tarde del jueves 4 de mayo en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario – Jáchal y está destinado a todos los operadores del Sistema Procesal Penal Acusatorio Adversarial integrado por agentes, funcionarios, magistrados, defensores oficiales, fiscales y efectivos de la Policía de San Juan.

En la primera jornada se dieron los lineamientos generales del Sistema Acusatorio; principios que lo informan; el rol del Juez, del Fiscal, de la Defensa, del Imputado y de la víctima en el proceso; y estuvo a cargo de los Dres. Rolando Lozano, Secretario Relator de Fiscalía General y Supervisor de la Unidad Fiscal Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG), y Roberto Ginsberg, coordinador de CAVIG.

La implementación en el Sistema Acusatorio en la Segunda Circunscripción Judicial fue uno de los ejes anunciados por el Presidente de la Corte, Dr. Guillermo Horacio De Sanctis, en el Acto de Apertura del Año Judicial 2023-2024 que se realizó el 16 de marzo último de manera inédita desde la Ciudad de San José de Jáchal.