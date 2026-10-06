DS Automobiles llega a San Juan de la mano de Grupo Lorenzo

Esta evolución de la marca en complemento con Grupo Lorenzo, permitirá llegar a potenciales clientes sanjuaninos y consolidar un modelo más eficiente, apalancado en las sinergias y capacidades del Grupo Stellantis, manteniendo los estándares de atención, asesoramiento y posventa que caracterizan a la marca.

Qué ofrecen DS Automobiles y Grupo Lorenzo en San Juan

A través de Grupo Lorenzo, DS Automobiles propone ofrecer una experiencia de conducción diferencial, con equipamiento de última generación, motorizaciones eficientes y el sello distintivo del savoir-faire francés.

En el “DS Point” que funcionará en Citroën Lorenzo se ofrecerán los modelos DS3, DS4 y DS7, vehículos con un diseño audaz y la sofisticación francesa en siluetas que combina dinamismo, confort y tecnología de última generación. Los modelos se exhiben en el concesionario oficial Citroën Lorenzo, ubicado en Lateral Circunvalación Sur-Este 1575.

Sobre Grupo Lorenzo

Grupo Lorenzo es el conglomerado líder en la comercialización de vehículos de la región de Cuyo, con casi 30 años de trayectoria en el mercado argentino. Con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad.

Actualmente cuenta con 22 sucursales integradas, más de 600 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones, lo que le permite sostener una operación ágil y de gran alcance regional.

Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, DS, Jeep, RAM, LeapMotor, BAIC, Arcfox, JAC, Shineray, JMC, Voge, además de Motoki, un concesionario especializado en motos multimarca y movilidad eléctrica, Autoferia, con la oferta más cuidada de autos usados y Eurorepar, la red de mantenimiento y reparación multimarca del Grupo Stellantis, líder en el mundo.

Con un fuerte arraigo local y visión de futuro, Grupo Lorenzo proyecta su crecimiento sobre una base sólida de innovación, eficiencia operativa y compromiso con sus clientes.