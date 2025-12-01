Día Mundial de Respuesta al VIH: dónde se hacen los testeos

Los estudios se realizarán de 8 a 17 horas, bajo la siguiente organización:

De 8 a 13 h en Consultorios Externos Adultos, Infectología N.º 23 y 24.

De 14 a 17 h en el Consultorio de Testeo, ubicado en ex Urgencias (Av. General Paz antes de EE.UU.).

La actividad es organizada por el Servicio de Infectología y el Servicio de Laboratorio Central del Hospital Rawson.

Testeo y vacunación en el Conte Grand – 4 de diciembre

El lunes 4 de diciembre, de 17 a 21 horas, se ofrecerá testeo rápido de VIH, ITS y sífilis, además de un operativo de vacunación en el Centro Cultural Conte Grand, en la intersección de calles San Luis y Las Heras.

En esta jornada participarán diversas áreas del Ministerio de Salud: División Nutrición, Enfermería, Salud Mental, Salud Sexual y Adolescencia, Programa de Control de Tuberculosis y Lepra y Programa de Inmunizaciones, entre otras.

Información esencial sobre el VIH

El VIH es un virus que afecta el sistema inmunológico y no debe confundirse con el SIDA, que es la etapa avanzada de la infección. Aunque el VIH no tiene cura, existen tratamientos seguros y eficaces que permiten llevar una vida plena y saludable.

La transmisión se produce principalmente por mantener relaciones sexuales sin preservativo, compartir jeringas o de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse con el Programa Provincial de Respuesta al VIH, ITS y Hepatitis Virales al 4305515 / 5612.