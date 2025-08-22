Del ahorro al futuro: debajo del colchón o en el celular

Una criptomoneda es dinero digital que funciona de manera descentralizada, sin bancos ni gobiernos. Todas las operaciones quedan registradas en la blockchain, una red pública y segura que garantiza transparencia.

Bitcoin, nacido en 2009, fue el pionero. Ethereum, en cambio, además de ser moneda, permite crear contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. En este ecosistema, “cripto” es el término general, mientras que altcoins son todas las monedas distintas de Bitcoin (como Solana, Cardano o Avalanche, etc).