Del ahorro al futuro: debajo del colchón o en el celular

Los primeros pasos en Bitcoin y Ethereum: qué tener en cuenta antes de invertir y cómo evitar riesgos comunes.

¿Qué son las criptomonedas?

Cada vez más argentinos y sanjuaninos miran hacia las criptomonedas como una alternativa de inversión. Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) son los nombres más conocidos de estas tecnologías que crecen día a día.

Una criptomoneda es dinero digital que funciona de manera descentralizada, sin bancos ni gobiernos. Todas las operaciones quedan registradas en la blockchain, una red pública y segura que garantiza transparencia.

Bitcoin, nacido en 2009, fue el pionero. Ethereum, en cambio, además de ser moneda, permite crear contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. En este ecosistema, “cripto” es el término general, mientras que altcoins son todas las monedas distintas de Bitcoin (como Solana, Cardano o Avalanche, etc).

Cómo empezar a invertir

El camino más simple es abrir una cuenta en un exchange confiable, plataformas que permiten comprar criptomonedas usando pesos argentinos. No hace falta comenzar con grandes sumas: se pueden adquirir fracciones mínimas.

Recaudos básicos

Ingresar al mundo cripto requiere precauciones:

  • Invertir solo lo que estés dispuesto a arriesgar.
  • Comenzar con montos pequeños y aprender de la experiencia.
  • Usar plataformas reconocidas y evitar proyectos sin respaldo.
  • Proteger siempre tus claves privadas: son la llave de acceso a tus fondos.
  • Desconfiar de promesas de “ganancias rápidas”: en cripto no existen certezas absolutas.

Un futuro que ya es presente

El mercado cripto es volátil: los precios pueden subir o bajar en cuestión de horas. Sin embargo, con información, paciencia y buenos hábitos de seguridad, esta nueva forma de inversión se convierte en una oportunidad real para diversificar el ahorro, enfrentar la inflación y dar un paso hacia el futuro financiero que ya está en marcha.

Por Juan Rondineau

