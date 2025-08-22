Del ahorro al futuro: debajo del colchón o en el celular

¿Qué son las criptomonedas?
Cada vez más argentinos y sanjuaninos miran hacia las criptomonedas como una alternativa de inversión. Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) son los nombres más conocidos de estas tecnologías que crecen día a día.
Los primeros pasos en Bitcoin y Ethereum: qué tener en cuenta antes de invertir y cómo evitar riesgos comunes.
Una criptomoneda es dinero digital que funciona de manera descentralizada, sin bancos ni gobiernos. Todas las operaciones quedan registradas en la blockchain, una red pública y segura que garantiza transparencia.
Bitcoin, nacido en 2009, fue el pionero. Ethereum, en cambio, además de ser moneda, permite crear contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. En este ecosistema, “cripto” es el término general, mientras que altcoins son todas las monedas distintas de Bitcoin (como Solana, Cardano o Avalanche, etc).
El camino más simple es abrir una cuenta en un exchange confiable, plataformas que permiten comprar criptomonedas usando pesos argentinos. No hace falta comenzar con grandes sumas: se pueden adquirir fracciones mínimas.
Ingresar al mundo cripto requiere precauciones:
El mercado cripto es volátil: los precios pueden subir o bajar en cuestión de horas. Sin embargo, con información, paciencia y buenos hábitos de seguridad, esta nueva forma de inversión se convierte en una oportunidad real para diversificar el ahorro, enfrentar la inflación y dar un paso hacia el futuro financiero que ya está en marcha.
Por Juan Rondineau