Defensa al Consumidor sancionó a Volkswagen SA de Ahorro para fines determinados

RESOLUCIÓN N° 0116-DDC-2025 en el marco del Expte. 405-000085-2022-EXPJ San Juan, 5 de marzo de 2025. La directora de defensa al consumidor resuelve: “Articulo 1°.- Aplíquese Multa a “VOLKSWAGEN SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS CUIT 30-56133268-8” de Pesos Dos Millones Cientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta Mil con 80/100 Centavos ($2.154.960,80) Multa equivalente a dos (02) Canasta Básica Total Hogar 3 publicada por el INDEC, multa que será actualizada hasta su efectivo pago por la infracción a la Ley 24.240 (y sus modificatorias), por los considerandos expuestos” Fdo Ing. Alejandro Martín – Secretaria de Industria, Comercio y Servicios.
