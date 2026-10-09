Defensa al Consumidor participó de un encuentro nacional para fortalecer la Justicia de Faltas

En el marco de la XIV Jornada de Justicia de Faltas de la República Argentina, que se llevó a cabo en el Foro de Abogados de San Juan, la directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, recibió al director nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo, Leonardo Lepíscopo. Bajo el eje “Justicia de Faltas Municipal y su interacción con la Justicia Provincial”, este encuentro reúne a autoridades judiciales, profesionales y especialistas de todo el país para intercambiar experiencias y analizar los desafíos actuales de la Justicia de Faltas.

La agenda continuará hoy, viernes 9 de octubre, y contempla especialmente el abordaje de los derechos de usuarios y consumidores y su vinculación con la Justicia de Faltas, junto con otros temas como competencias municipales, interjurisdiccionalidad, ambiente, salud pública, bromatología, tránsito y seguridad vial. También se analizarán herramientas para la modernización y gestión de los organismos encargados de la Justicia de Faltas.