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Defensa al Consumidor participó de un encuentro nacional para fortalecer la Justicia de Faltas

La Dirección de Defensa al Consumidor de San Juan participó de la XIV Jornada de Justicia de Faltas de la República Argentina, que reúne en la provincia a autoridades, especialistas y representantes de distintas jurisdicciones.

En el marco de la XIV Jornada de Justicia de Faltas de la República Argentina, que se llevó a cabo en el Foro de Abogados de San Juan, la directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, recibió al director nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo, Leonardo Lepíscopo. Bajo el eje “Justicia de Faltas Municipal y su interacción con la Justicia Provincial”, este encuentro reúne a autoridades judiciales, profesionales y especialistas de todo el país para intercambiar experiencias y analizar los desafíos actuales de la Justicia de Faltas.

La agenda continuará hoy, viernes 9 de octubre, y contempla especialmente el abordaje de los derechos de usuarios y consumidores y su vinculación con la Justicia de Faltas, junto con otros temas como competencias municipales, interjurisdiccionalidad, ambiente, salud pública, bromatología, tránsito y seguridad vial. También se analizarán herramientas para la modernización y gestión de los organismos encargados de la Justicia de Faltas.

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La participación de San Juan en estos espacios permite compartir experiencias, unificar criterios y fortalecer las herramientas de prevención, información, fiscalización y resolución de conflictos, con el objetivo común de brindar una respuesta cada vez más eficiente frente a las problemáticas que afectan a consumidores y usuarios.

El encuentro profundiza así una línea de trabajo federal que articula a las autoridades nacionales y provinciales de Defensa del Consumidor. En los últimos espacios del Consejo Federal del Consumo se abordaron problemáticas como publicidad engañosa, prácticas abusivas, estafas en línea, comercio ilegal, servicios financieros y nuevos desafíos del consumo digital, temas que requieren respuestas coordinadas entre las distintas jurisdicciones.

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