Defensa al Consumidor multó a Volkswagen

RESOLUCION N°552-DDC-2025 en el marco del Expte. 405-000974-2024-EXP. San Juan, 23 de septiembre de 2025. La directora de defensa al consumidor resuelve: “ARTICULO 1.- Aplíquese multa a “VOLKSWAGEN SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS S.A, CUIT 30-56133268-8” de Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS TRECE CON 19/00 CENTAVOS ($ 593.413,19), equivalente a ½ (media) Canastas Básicas Total Hogar 3 publicada por el INDEC, multa que será actualizada hasta su efectivo pago por la infracción a la Ley 24.240 (y sus modificatorias) por los considerandos expuestos.” Fdo Fabiana Carrizo – Dirección Defensa al Consumidor.