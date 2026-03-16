Cuenta regresiva para la repavimentación de calle Meglioli en Rawson

Los trabajos comprenderán la repavimentación de 2.700 metros lineales en el tramo que va desde calle República del Líbano hasta Calle 5. Se trata de una arteria estratégica que vincula Rawson con Rivadavia y otros departamentos, consolidando un corredor de alto tránsito vehicular.

La obra había sufrido una demora debido a la necesidad de coordinar con el municipio la extracción de ejemplares arbóreos que interferían en la correcta ejecución de los trabajos. Esta intervención resultaba indispensable para garantizar una base adecuada y asegurar la durabilidad del nuevo pavimento.