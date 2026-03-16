Será efectivo el compromiso asumido por el gobernador Marcelo Orrego durante la inauguración de Calle 5. Tal como fue anunciado en esa oportunidad, en las próximas semanas, se iniciará la repavimentación de calle Meglioli (Ruta Provincial 70) en el departamento Rawson, una obra clave para la conectividad del Gran San Juan.
Cuenta regresiva para la repavimentación de calle Meglioli en Rawson
En las próximas semanas comenzará la repavimentación de calle Meglioli (Ruta Provincial 70), una obra clave en la conectividad de Rawson.