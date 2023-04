Cristian Andino destacó las obras viales que fueron clave en Sarmiento

Andino, en su charla con los vecinos, puso el foco de las obras importantes que en la gestión del gobernador Sergio Uñac se hicieron y las que ya están planificadas para un futuro. En este contexto mencionó la importancia de la construcción del puente de Pedernal, un sueño que ya es realidad y que le cambió la vida a los vecinos del lugar. “Antes quedaban aislados, eso no era vida y fue un pedido de décadas que el gobernador Uñac pudo hacer realidad. El puente no es solo una estructura. Sirve para unir, para llegar, para no quedar aislados. Esto es lo que hemos aprendido los sanjuaninos y sanjuaninas y con esta obra, también los sarmientinos”, dijo Andino.

Por su lado, Hensel dijo que “son muchas las obras que quedan por hacer para mejorar la calidad de vida de la gente y por eso es importante que los sarmientinos acompañen el proyecto de Sergio Uñac, que ya ha demostrado que es realidad, es seguro y es el proyecto de la provincia que todos queremos, sobre todo con una mirada federal”.

La caminata se extendió por más de dos horas ya que llegaron a cada rincón del barrio y conversaron con todos los vecinos.

Posteriormente, ambos candidatos, junto a los militantes, se dirigieron al club Defensores de Boca, donde se realizó una reunión multitudinaria.

Allí, la alegría, la esperanza y la convicción de que este es el camino seguro que hay que seguir, se hicieron presente en cada saludo, cada palabra y cada aplauso por parte de los asistentes.

“Vengo a traerles el mensaje del gobernador Sergio Uñac. Porque esta es una provincia fuerte que estamos construyendo entre todos. Y este es el modelo que tenemos que seguir eligiendo”, aseguró Cristian Andino.