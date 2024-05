Crece el interés de Gran Bretaña en consumir vinos sanjuaninos

Si observamos al sector vitivinícola sanjuanino, totalizó U$S 4.424.452 en valores FOB; el vino a granel representa el 81% (unos U$S 3.585.415); seguido por vino fraccionado, representando el 19% (unos U$S 839.037 valor FOB).

En conjunto las ventas a este país crecieron un 40% en precios y un 24 % denotando lo que hasta el año pasado restó competitividad internacional a las exportaciones sanjuaninas en todo el mundo: el aumento desmedido por la inflación en dólares de sus costos de exportación por una política monetaria adversa a la producción y exportación. Asimismo, relacionan directamente al Malbec con la Argentina y esta cepa está teniendo cada vez mayor popularidad, estando hoy a la par del Cabernet Sauvignon.

Los británicos consumen mayormente vinos premium y buscan una experiencia completa entre el packaging, la calidad del vino y el precio. Lo compran mayormente en supermercados y restaurantes, salvo los de mayor poder adquisitivo y conocimiento enológico que se dirigen a tiendas especializadas o lo compran por e-commerce (especialmente los jóvenes).

Finalmente, cabe destacar que prestigiosas empresas del sector vitivinícola de San Juan ya exportan a este mercado con creciente asiduidad.