"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > policías

Condenaron a prisión a los policías federales que le robaron a un camionero

La Justicia condenó a los policías federales Matías Barbeito, Matías Vega Ante, Marcos Altamirano y Gabriel Puca por el robo de $20 millones a un camionero.

Este miércoles, finalmente se conoció el veredicto del caso del robo millonario de policías federales a un camionero. El Tribunal Oral Federal N°2 integrado por Hugo Echegaray (presidente, Eliana Ratta y Daniel Doffo, sentenció a los cuatro uniformados por robarle $20 millones a un camionero en abril de 2024, en el marco de un control en el puesto Fitosanitario de Bermejo.

De esta manera, el sargento Gabriel Puca; el oficial subinspector Matías Barbeito; el cabo Matías Vega Ante; y el cabo primero Marcos Altamirano, fueron condenador por unanimidad a 3 años de prisión efectiva por el delito de robo simple agravado por su condición de integrantes de una fuerza de seguridad, en calidad de coautores. En tanto que fueron inhabilitados por 6 años para ejercer nuevamente en la fuerza federal.

Si bien la pena es de prisión efectiva, los sentenciados quedaron en libertad debido a que estuvieron durante casi dos años en prisión preventiva hasta que se llevó adelante el juicio, por lo que se tomó como parte de la condena.

Te puede interesar...

Por otro lado, la defensa de los condenados manifestó que esperará los fundamentos, que se darán a conocer en las próximas semanas, para apelar la condena en Casación.

Temas

Te puede interesar