Este miércoles, finalmente se conoció el veredicto del caso del robo millonario de policías federales a un camionero. El Tribunal Oral Federal N°2 integrado por Hugo Echegaray (presidente, Eliana Ratta y Daniel Doffo, sentenció a los cuatro uniformados por robarle $20 millones a un camionero en abril de 2024, en el marco de un control en el puesto Fitosanitario de Bermejo.
Condenaron a prisión a los policías federales que le robaron a un camionero
La Justicia condenó a los policías federales Matías Barbeito, Matías Vega Ante, Marcos Altamirano y Gabriel Puca por el robo de $20 millones a un camionero.