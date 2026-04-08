Condenaron a prisión a los policías federales que le robaron a un camionero

De esta manera, el sargento Gabriel Puca; el oficial subinspector Matías Barbeito; el cabo Matías Vega Ante; y el cabo primero Marcos Altamirano, fueron condenador por unanimidad a 3 años de prisión efectiva por el delito de robo simple agravado por su condición de integrantes de una fuerza de seguridad, en calidad de coautores. En tanto que fueron inhabilitados por 6 años para ejercer nuevamente en la fuerza federal.

Si bien la pena es de prisión efectiva, los sentenciados quedaron en libertad debido a que estuvieron durante casi dos años en prisión preventiva hasta que se llevó adelante el juicio, por lo que se tomó como parte de la condena.