Embed - LALI on Instagram: "Córdoba fue una fiesta GRACIAS!!!!! Primera parada del tour 2025! Rosario nos vemos en unos días" View this post on Instagram A post shared by LALI (@lali)

Sobre las veces que su pareja se pronunció en redes sociales cuando el presidente Javier Milei la atacó públicamente, Lali sostuvo: “A veces siente la necesidad de salir a decir algo. Otras veces cree que no: no le gusta quedar como el novio que defiende a la muchacha. Cosa que yo agradezco porque siento que yo lo puedo hacer, porque más allá de que mis amigos o las personas que me aman, como él, necesiten defenderme de algún que otro ataque, no es algo que yo pida. Yo me banco lo que me toca, desde mi lugar. Cuando él lo siente y lo hace, también entiendo que le pase”.