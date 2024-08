"Él me decía que era una basura", expresó Sánchez frente a la jueza de Garantías, Carolina Parra, y las demás partes presentes. Según su relato, los hechos se remontan a noviembre de 2021, un día después de su cumpleaños, cuando Parisí le prohibió ir de viaje con él, como habían planificado. Aquella mañana, Parisí exigió revisar el celular de Sánchez y, al encontrar un mensaje de cumpleaños de su expareja, reaccionó violentamente.

"Me insultaba, me golpeaba, me daba patadas, me tiraba del pelo, me empujaba contra la pared. Intenté huir, pero él me alcanzó, agarró un cuchillo y me amenazó con matarme. Sentí cómo la punta del cuchillo me atravesaba la piel", narró la denunciante con voz entrecortada.