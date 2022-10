Capital inauguró una plaza en lo que fue un baldío por años

Baistrocchi dirigiéndose a los chicos y en tono de anécdota contó vivencias de su infancia al momento de los discursos. “Yo viví de chico en el Barrio SMATA, acá cerca. ¿Y saben quién vivía acá donde estamos parados? El viejo de la bolsa. Mi mamá nos decía que no nos acercáramos. Con esto los padres intentaban evitar que viniéramos acá que era un baldío lleno de piedra y yuyos. Hoy, haber concretado esto es un orgullo para mi" dijo Baistrocchi.

En el mismo sentido se expresó la vecina Margarita Ontiveros. Confesó que superaba sus expectativas el nivel de las obras logradas en ese espacio.

Por su parte el senador Rubén Uñac también dirigió un mensaje a los presentes. “Nací en Pocito pero hace 28 años que vivo en Capital. Hasta la pandemia vivimos a cuadras de la Plaza 25 de Mayo y nos mudamos acá cerca. Y no sabía que vivía tan cerca de este hermoso barrio. Porque uno no termina nunca de conocer dónde vive, en mi caso la capital de San Juan” mencionó Uñac. “Formo parte de un equipo provincial que encabeza a nivel provincial el gobernador y en Capital, Emilio. Tan bien trabajan ustedes, tan claras las metas. Este es un gran equipo. Y nos sentimos orgullosos por esto, me pongo contento de corazón, cuando uno ve que la ciudad va creciendo, avanzando y teniendo logros cada vez más grandes. Esto era un campo, piedras y arbustos. Hoy es un hermoso parque, con elementos para hacer deporte, los felicito” dijo el senador.

Baistrocchi también destacó este trabajo en equipo, codo a codo con los capitalinos. “Las cosas debemos hacerlas entre todos y ustedes nos irán indicando qué. El Presupuesto Participativo es una vía y la otro es el Plan Estratégico para que los planes que tengamos puedan convertirse en políticas de estado, asentados en la agenda social, en la agenda vecinal, en lo que necesita la gente. Son los actores sociales los que nos van a delinear hacía dónde o que horizonte vamos a tener en materia de obra pública y de desarrollo económico, en materia ambiental, etc” recordó e jefe comunal.

Las tareas realizadas

Con una inversión total de $15.696.201,03 se construyó desde cero este flamante espacio verde en la intersección de calles Los Tilos y Matías Zavalla, con una superficie aproximada de 3225 m². En este sector se realizaron tareas de:

- Nivelación, relleno y compactación

- Construcción de veredas de hormigón

- Construcción de rampas de accesibilidad

- Mampostería para cierre perimetral

- Construcción de playón deportivo (40 m x 20 m)

- Instalación eléctrica soterrada

- Iluminación LED

- Colocación de juegos infantiles

- Colocación de artefactos para Pistas de Salud

- Parquización

- Sistema de Riego (aspersión y goteo)

- Forestación (colocación de nueva arboleda)

- Mobiliario Urbano

- Canteros