Buscan a dos compañeros que se hicieron la "chupina" y no regresaron

Luis Alcucero, papá del joven, habló con este diario y comentó que su hijo llegó a la escuela Arturo Illia cerca de las 7.30 del viernes y habría esperado que su mamá se vaya de la puerta para no ingresar. “Mi esposa recuerda que vio a su compañera y se quedaron juntos en la puerta”, expresó.

Aparentemente, luego del ingreso se fueron a una plaza y estuvieron ahí hasta las 10.30 de la mañana. Cerca de las 11 el preceptor dio aviso a la mamá de que Joaquín no había ingresado y estaba en las inmediaciones del colegio. “Yo pensé que era solo una chupina jamás me imaginé que no volvería”, dijo Luis nervioso a sanjuan8.com

desaparecidos dos.jpg

Es que Joaquín cumplió 15 años el jueves y estuvo con unos amigos tomando una gaseosa y nada aparentaba estar fuera de lugar, detalló Alcucero.

Según la información que logró obtener la familia del chico, ambos se tomaron un colectivo de la Línea D y desde ese momento se perdió el rastro. Pero, cree que podrían estar en Albardón ya que también recibieron información de ese departamento.

Por ahora ambas familias realizaron las denuncias correspondientes en la Comisaría 30° y aguardan por más información.