El Banco San Juan y la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen participan en una nueva edición de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC 2026), el evento minero más relevante a nivel mundial que se desarrolla en Toronto, reafirmando su compromiso con el desarrollo del sector y su posicionamiento como socio estratégico de empresas, gobiernos y mercados de capitales.
Banco San Juan y Grupo Petersen participan en la PDAC 2026
Banco San Juan y Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen participan en PDAC 2026 y consolidan su rol como aliados estratégicos del ecosistema minero.