Banco San Juan y Grupo Petersen participan en la PDAC 2026

La agenda comenzó el pasado sábado con la participación en el Metal Investor Forum, acompañando a prospectos argentinos en instancias de vinculación con inversores. El domingo, en el marco de la inauguración oficial de la feria, se mantuvieron intercambios con compañías interesadas en invertir en provincias como San Juan y Santa Cruz.

El 2 de marzo estuvieron presentes en la inauguración del stand de Fomicruz, y durante los días 3 y 4 de marzo enfocarán acciones orientadas a promover el financiamiento de proyectos mineros a través del mercado de capitales, además de participar en mesas de trabajo con ministros provinciales e inversores internacionales. En ese contexto, también acompañará como patrocinador del encuentro organizado por la Cámara Argentina de Empresas Mineras.

Comprometida con el propósito de ser un socio estratégico para el crecimiento sostenible del sector, Banco San Juan y la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen dicen presentes en PDAC 2026 y en cada espacio donde se impulsen oportunidades para fortalecer el desarrollo minero argentino en articulación con el financiamiento global.