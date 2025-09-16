San Lorenzo quedó acéfalo: cuándo habría elecciones

A horas de la cumbre, el vicepresidente segundo del club, Andrés Terzano, confió: "Nuestro bloque va a aportar las renuncias necesarias para generar acefalía. Aún hay seis personas más de Boedo en Acción que no renunciaron". Durante la tarde se comunicó de manera oficial su determinación junto a la de otros tres dirigentes: Soledad Boufflet, Mateo Sagardoy y Leandro Virardi.

Además, Terzano agregó que la gestión "fracasó y perdió toda credibilidad y legitimidad ante la masa societaria", y finalizó: "Estamos convencidos de que el camino es que se convoque a elecciones en un plazo corto con un proceso de transición ordenado".

Todo esto sucede en el marco de la denuncia de Cigna a Moretti por la presunta falsificación de su firma en una declaración jurada presentada ante Aprevide antes del partido contra Racing. "No firmé ese documento ni ningún otro desde que presenté la renuncia. Constituye una situación compleja, primero porque es un delito; pero, por otro lado, esto me da la pauta de que no sé qué están firmando ni para qué está usando mi firma Marcelo Moretti", expresó.