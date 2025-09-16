"
San Lorenzo quedó acéfalo: cuándo habría elecciones

En medio de un clima de tensión, se realizó la reunión de comisión directiva. Se dieron las renuncias para dejar San Lorenzo en un caos institucional.

La reunión de comisión directiva que se realizó durante la tarde del martes terminó por declarar la acefalía en San Lorenzo, luego de que se dieran las renuncias suficientes para que esto sucediera. Sin la presencia de Marcelo Moretti y en medio de mucha tensión por la presencia de la barra dentro del club, se alcanzó el quórum para que cónclave pudiera desarrollarse.

Los 13 dirigentes que dieron un paso al costado (se necesitaba que fuera como mínimo la mitad más uno de los 20 miembros) fueron dados a conocer en una conferencia de prensa. El próximo paso es formar una comisión transitoria para luego convocar a elecciones en un plazo de 60, 90 ó 120 días. En 48 horas el club debe convocar a una asamblea extraordinaria para que de los 90 asambleístas haya 20 que conformen la comisión transitoria. Luego, en una asamblea de socios se determinarán los detalles para los comicios.

Algunos miembros de la barra de San Lorenzo se ubicaron en la tradicional tribuna popular que ocupan en cada partido de local al grito de "que se vayan todos". Si bien no hubo incidentes de peso, un directivo que llegó tarde a la reunión fue reconocido y debió retirarse sin poder ingresar a raíz de ataques contra su vehículo.

A horas de la cumbre, el vicepresidente segundo del club, Andrés Terzano, confió: "Nuestro bloque va a aportar las renuncias necesarias para generar acefalía. Aún hay seis personas más de Boedo en Acción que no renunciaron". Durante la tarde se comunicó de manera oficial su determinación junto a la de otros tres dirigentes: Soledad Boufflet, Mateo Sagardoy y Leandro Virardi.

Además, Terzano agregó que la gestión "fracasó y perdió toda credibilidad y legitimidad ante la masa societaria", y finalizó: "Estamos convencidos de que el camino es que se convoque a elecciones en un plazo corto con un proceso de transición ordenado".

Todo esto sucede en el marco de la denuncia de Cigna a Moretti por la presunta falsificación de su firma en una declaración jurada presentada ante Aprevide antes del partido contra Racing. "No firmé ese documento ni ningún otro desde que presenté la renuncia. Constituye una situación compleja, primero porque es un delito; pero, por otro lado, esto me da la pauta de que no sé qué están firmando ni para qué está usando mi firma Marcelo Moretti", expresó.

