La reunión de comisión directiva que se realizó durante la tarde del martes terminó por declarar la acefalía en San Lorenzo, luego de que se dieran las renuncias suficientes para que esto sucediera. Sin la presencia de Marcelo Moretti y en medio de mucha tensión por la presencia de la barra dentro del club, se alcanzó el quórum para que cónclave pudiera desarrollarse.
San Lorenzo quedó acéfalo: cuándo habría elecciones
