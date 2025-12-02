Así será el Operativo Verano en Punta Negra y Las Moras

El dispositivo se coordina en conjunto con diversos organismos, entre ellos Defensa Civil y Náutica, que cumplen roles clave en los sectores con presencia de bañistas y actividades recreativas.

El comisario remarcó que habrá mayor concentración de efectivos en puntos de alta concurrencia, especialmente en el río de Calle Las Moras, donde históricamente se reúne una gran cantidad de visitantes, y en la zona de Punta Negra, que en los últimos veranos se consolidó como uno de los lugares más elegidos para actividades deportivas y turísticas.

“Hay distintas actividades que se están llevando a cabo por gente que organiza y por el propio Gobierno con Náutica, y tenemos mucho turismo”, describió.

Además, mencionó que el operativo también abarcará otras áreas hacia el oeste, como Villa Tacú, siguiendo el corredor turístico donde aumenta la circulación durante los meses de calor.

En los próximos días se dará a conocer el número total de efectivos afectados y la distribución exacta de los puestos policiales, aunque desde la fuerza anticipan que el objetivo central será prevenir incidentes, asistir a los visitantes y garantizar que la temporada se desarrolle con normalidad y seguridad.