Arranque fresco, chaparrones y viento: así estará el sábado

Cómo sigue el día

Con el correr de las horas, las condiciones tenderán a mejorar. Para la tarde se espera un cielo ligeramente nublado, con mayor presencia del sol y una suba de la temperatura que llevará la máxima a unos 24°C.

Ya hacia la noche, el tiempo se estabilizará por completo: el cielo estará mayormente despejado, el viento disminuirá su intensidad y rotará al sector sureste. La temperatura descenderá hasta los 20°C, cerrando una jornada fresca pero agradable.

Atención por el Zonda en la región

De cara a las próximas horas, el pronóstico también advierte sobre la presencia de viento Zonda en sectores de precordillera y cordillera, con alerta amarilla vigente.

Las zonas más afectadas serán áreas de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda, donde se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. En tanto, en cordillera, especialmente en Calingasta, el viento podría ser más intenso, con velocidades de hasta 70 km/h y ráfagas cercanas a los 100 km/h.

Este tipo de fenómeno puede provocar reducción de visibilidad, aumento brusco de la temperatura y un ambiente muy seco, por lo que se recomienda evitar actividades al aire libre en momentos de mayor intensidad y circular con precaución en rutas.