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Arranque fresco, chaparrones y viento: así estará el sábado

La jornada comenzó co sol presente y nubosidad, posibles lluvias aisladas y ráfagas del sur. Con el correr del día mejorará y la máxima llegará a los 24°C.

El sábado comenzó en San Juan con condiciones inestables, marcado por un cielo entre nublado y parcialmente nublado, temperaturas frescas y la presencia de viento que se hace sentir desde las primeras horas.

Durante la madrugada y la mañana, los registros térmicos se ubican entre los 12°C y 14°C, en un contexto donde no se descartan chaparrones aislados. Según el pronóstico, la probabilidad de precipitaciones se mueve entre el 10% y el 40%, especialmente en el inicio de la jornada.

El viento es otro de los protagonistas del día: sopla desde el sector sur con velocidades que van de los 23 a 31 km/h, acompañado por ráfagas que pueden alcanzar entre 42 y 50 km/h, lo que genera una sensación térmica más baja y obliga a tomar precauciones.

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Cómo sigue el día

Con el correr de las horas, las condiciones tenderán a mejorar. Para la tarde se espera un cielo ligeramente nublado, con mayor presencia del sol y una suba de la temperatura que llevará la máxima a unos 24°C.

Ya hacia la noche, el tiempo se estabilizará por completo: el cielo estará mayormente despejado, el viento disminuirá su intensidad y rotará al sector sureste. La temperatura descenderá hasta los 20°C, cerrando una jornada fresca pero agradable.

Atención por el Zonda en la región

De cara a las próximas horas, el pronóstico también advierte sobre la presencia de viento Zonda en sectores de precordillera y cordillera, con alerta amarilla vigente.

Las zonas más afectadas serán áreas de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda, donde se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. En tanto, en cordillera, especialmente en Calingasta, el viento podría ser más intenso, con velocidades de hasta 70 km/h y ráfagas cercanas a los 100 km/h.

Este tipo de fenómeno puede provocar reducción de visibilidad, aumento brusco de la temperatura y un ambiente muy seco, por lo que se recomienda evitar actividades al aire libre en momentos de mayor intensidad y circular con precaución en rutas.

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