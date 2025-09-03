Aprendé cómo proteger tu identidad en el DNI

El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, brindó información detallada sobre las características y medidas de seguridad que conforman el Documento Nacional de Identidad (DNI) en Argentina. Estas características no solo garantizan la protección de la identidad, sino que también aseguran la autenticidad del documento. A continuación, te contamos los principales elementos que lo componen: