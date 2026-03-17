Agua Negra fue utilizado por 65 mil personas y buscan mantenerlo abierto hasta mayo

En lo que va de la temporada, aproximadamente 65.000 personas han utilizado el complejo fronterizo. Esta cifra representa un 30% menos que el año anterior. Según el análisis oficial, existen dos factores determinantes para esta baja:

El factor económico: "El cambio ya no conviene tanto como el año pasado, cuando la gente aprovechaba para comprar uniformes y artículos escolares", señaló Sarmiento.

Seguridad en Chile: Los episodios de inseguridad en el vecino país han influido en la decisión de los viajeros. Al respecto, la provincia ha mantenido reuniones con las nuevas autoridades chilenas (que asumieron el 11 de marzo) para solicitar mayor prevención y un trato humanitario especial para quienes sufren robos de documentación.

Una de las innovaciones más destacadas de esta gestión ha sido la instalación de tótems de emergencia y lectores de patentes. Estos dispositivos ya han sido utilizados por turistas para reportar, principalmente, desperfectos mecánicos o vehículos "apunados" por la altura (4.780 msnm).

"Los usuarios nos manifiestan que se sienten mucho más seguros. Al tocar un botón se comunican con el 911 y se activa un protocolo coordinado con Gendarmería y la ambulancia de Huerta Vieja", destacó la secretaria.

Proyecciones para la próxima temporada

De cara al futuro, el Gobierno Provincial planea profundizar las campañas de concientización vial. El principal foco de preocupación es el exceso de velocidad en los 80 kilómetros de ripio y zonas de cornisa.

Sarmiento aclaró que los lectores de patentes no tienen un fin sancionatorio, sino de seguridad: "El objetivo es saber cuándo pasó un vehículo por un punto para calcular su llegada al siguiente y, en caso de demora, poder asistir a los ciudadanos de forma efectiva".