Agua Negra abierto y caminos con precaución en toda la provincia

Más allá del paso internacional, el panorama vial en la provincia presenta múltiples sectores con maquinaria trabajando, material de arrastre y tramos que requieren conducción cuidadosa.

En departamentos como Calingasta, Iglesia y Jáchal, la mayoría de las rutas se encuentran transitables, pero con precaución. En estos sectores se reportan tareas viales activas, lo que puede generar demoras o reducción de calzada.

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En el caso de Valle Fértil, el escenario es más complejo. Si bien hay caminos habilitados con precaución, también existen sectores directamente intransitables, como el acceso a las Sierras de Chávez y Elizondo. Otros tramos presentan socavones y acumulación de material, lo que complica la circulación.

Sectores complicados e intransitables

La situación se repite en otros departamentos:

En Sarmiento , hay caminos habilitados con precaución, pero también sectores cortados, como un tramo de la Ruta Provincial 116 afectado por embanque.

, hay caminos habilitados con precaución, pero también sectores cortados, como un tramo de la Ruta Provincial 116 afectado por embanque. En Pocito , un tramo de la Ruta Provincial 159 permanece intransitable por el hundimiento de un puente.

, un tramo de la Ruta Provincial 159 permanece intransitable por el hundimiento de un puente. En Ullum y Rawson, las rutas están habilitadas, aunque con restricciones parciales y presencia de equipos trabajando.

Estos factores obligan a los conductores a mantenerse atentos, reducir la velocidad y evitar maniobras riesgosas.

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Recomendaciones clave para viajar

Ante este escenario, las autoridades insisten en la importancia de:

Circular con precaución en zonas de badenes

Reducir la velocidad en sectores con maquinaria

Respetar señalización y desvíos

Evitar traslados innecesarios en áreas complicadas

Además, recomiendan consultar el estado actualizado de rutas antes de salir, especialmente para quienes planean viajes largos o traslados hacia zonas cordilleranas.

El estado de las rutas puede variar a lo largo del día debido a las condiciones climáticas o al avance de los trabajos viales, por lo que se sugiere mantenerse informado a través de los canales oficiales.