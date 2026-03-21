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Agua Negra abierto y caminos con precaución en toda la provincia

El Paso de Agua Negra está habilitado este sábado con horario restringido, mientras que en distintos departamentos se reportan rutas con complicaciones, trabajos viales y sectores intransitables.

En el arranque del fin de semana, el Paso Internacional de Agua Negra se encuentra habilitado, aunque con horario limitado y recomendaciones estrictas para quienes planeen cruzar hacia Chile. En paralelo, el estado de las rutas en distintos puntos de la provincia obliga a extremar la precaución al volante.

Desde el Ministerio de Gobierno informaron que el paso fronterizo, ubicado sobre la Ruta Nacional 150, está operativo este sábado entre las 7 y las 17 horas. Sin embargo, se recomienda circular con luces bajas encendidas, respetar los límites de velocidad y prestar especial atención a las condiciones del camino.

Rutas con trabajos y circulación condicionada

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Más allá del paso internacional, el panorama vial en la provincia presenta múltiples sectores con maquinaria trabajando, material de arrastre y tramos que requieren conducción cuidadosa.

En departamentos como Calingasta, Iglesia y Jáchal, la mayoría de las rutas se encuentran transitables, pero con precaución. En estos sectores se reportan tareas viales activas, lo que puede generar demoras o reducción de calzada.

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En el caso de Valle Fértil, el escenario es más complejo. Si bien hay caminos habilitados con precaución, también existen sectores directamente intransitables, como el acceso a las Sierras de Chávez y Elizondo. Otros tramos presentan socavones y acumulación de material, lo que complica la circulación.

Sectores complicados e intransitables

La situación se repite en otros departamentos:

  • En Sarmiento, hay caminos habilitados con precaución, pero también sectores cortados, como un tramo de la Ruta Provincial 116 afectado por embanque.
  • En Pocito, un tramo de la Ruta Provincial 159 permanece intransitable por el hundimiento de un puente.
  • En Ullum y Rawson, las rutas están habilitadas, aunque con restricciones parciales y presencia de equipos trabajando.

Estos factores obligan a los conductores a mantenerse atentos, reducir la velocidad y evitar maniobras riesgosas.

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Recomendaciones clave para viajar

Ante este escenario, las autoridades insisten en la importancia de:

  • Circular con precaución en zonas de badenes
  • Reducir la velocidad en sectores con maquinaria
  • Respetar señalización y desvíos
  • Evitar traslados innecesarios en áreas complicadas

Además, recomiendan consultar el estado actualizado de rutas antes de salir, especialmente para quienes planean viajes largos o traslados hacia zonas cordilleranas.

El estado de las rutas puede variar a lo largo del día debido a las condiciones climáticas o al avance de los trabajos viales, por lo que se sugiere mantenerse informado a través de los canales oficiales.

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