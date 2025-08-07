"
San Juan 8
Activan el protocolo por Bianca Antúnez, vista por última vez el martes

Se busca intensamente a Bianca Martina Antúnez, de 14 años, desaparecida desde el martes 5 de agosto. Solicitan la colaboración urgente de la comunidad para encontrarla.

La Policía de San Juan activó el protocolo de búsqueda para localizar a Bianca Martina Antúnez, una adolescente de 14 años que se encuentra desaparecida desde el martes 5 de agosto. Según informaron fuentes oficiales, la menor fue vista por última vez ese día y, hasta el momento, no hay información certera sobre su paradero.

Bianca es de nacionalidad argentina, tiene tez trigueña y una contextura física pequeña, con una altura aproximada de 1,55 metros. Sus ojos son marrones, su rostro es redondo, su nariz convexa y sus labios son medianos. Al momento de su desaparición, llevaba el cabello corto, lacio y de color negro.

La última vez que fue vista vestía una calza morada con blanco, un sweater de cuello alto color verde claro y zapatillas azul con negro. Además, portaba un bolso de tela negro con letras blancas.

Las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad para obtener información que permita dar con su paradero. "Toda información, por más mínima que parezca, puede ser clave", remarcaron desde la fuerza policial.

Quienes puedan aportar datos pueden comunicarse de forma anónima al 911.

