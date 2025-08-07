Activan el protocolo por Bianca Antúnez, vista por última vez el martes

Bianca es de nacionalidad argentina, tiene tez trigueña y una contextura física pequeña, con una altura aproximada de 1,55 metros. Sus ojos son marrones, su rostro es redondo, su nariz convexa y sus labios son medianos. Al momento de su desaparición, llevaba el cabello corto, lacio y de color negro.

La última vez que fue vista vestía una calza morada con blanco, un sweater de cuello alto color verde claro y zapatillas azul con negro. Además, portaba un bolso de tela negro con letras blancas.