La Policía de San Juan activó el protocolo de búsqueda para localizar a Bianca Martina Antúnez, una adolescente de 14 años que se encuentra desaparecida desde el martes 5 de agosto. Según informaron fuentes oficiales, la menor fue vista por última vez ese día y, hasta el momento, no hay información certera sobre su paradero.
Activan el protocolo por Bianca Antúnez, vista por última vez el martes
Se busca intensamente a Bianca Martina Antúnez, de 14 años, desaparecida desde el martes 5 de agosto. Solicitan la colaboración urgente de la comunidad para encontrarla.