El abrupto desplome en las ventas alcanzó el 90% en San Juan y hay esperanzas por la flexibilización

La última decisión del Gobierno local sobre flexibilizar el horario de atención al público, otorgando una hora de más de ventas, ilusiona a los comerciantes locales con repuntar, aunque sea un poco, por las pérdidas acumuladas. Lo que ocurre es que, según el último relevamiento realizado entre viernes y sábado sobre la actividad comercial en San Juan, una nueva caída se registró llegando al 90% menos que el año pasado.

Esto atemoriza al sector que viene golpeado de manera sistemática, desde los últimos años, pero que experimentó la peor caída de la historia, debido a las consecuencias del freno obligatorio por el aislamiento social y preventivo.

Sin embargo, desde el comercio alienta a una posible recuperación por los dos puntos que se flexibilizarán desde este lunes. El hecho de que se permita a los mayores de 60 años ser parte de los consumidores exceptuados le da una cuota de aliento al sector que sostiene que se trata de una franja etaria fuerte en cuento al consumo.

Por otro lado, la posibilidad de vender una hora más sobre la tarde, que es precisamente la más fructífera, también suma esperanzas en la recuperación paulatina. Si bien, el pedido de los comerciantes instaba a dos horas en la tarde, el gobierno sólo accedió a una, por ahora.

"Nos hemos encontrado con la triste noticia de que en estos últimos dos días de venta hubo una caída de entre el 80 y el 90% menos. Esto obedece a que seguimos siendo el mismo país marcado por la inflación y la recesión económica", remarcó el presidente de la Cámara de Comercio, Hérmes Rodríguez a sanjuan8.com.

El compromiso que quedó sin asumir por parte del Ministerio de la Producción, con respecto al pedido integral de los comerciantes, versa en la posibilidad de que los dueños de locales y los empleados mayores de 60 años, vuelvan a su actividad. Esto aún no ha sido consentido por el gobierno, pero para el sector es de principal importancia para que se reactiven varios de los locales que permanecen cerrados por esta razón.

En este contexto, también hay preocupación por los restaurantes, locales de comida rápida y cafés que todavía no pueden abrir sus puertas y se encuentran ubicados en el corazón de los centros comerciales. Desde el sector se vela porque esto ocurra pronto.

Más allá de los pedidos que aún quedaron pendientes de revisión en los despachos del área de salud de la provincia, una realidad. No hay dinero fluctuante por lo que el consumo bajó, inevitablemente. Los últimos informes de la CAME a nivel nacional mostraron este escenario en todo el país, incluso registraron caídas en los artículos de primera necesidad como alimentos, farmacias, ferreterías etc. Ni hablar de la industria de la moda que registró un desplome de 78% anual.

Mientras tanto, San Juan mostró un leve repunte en el calzado, un sector de los más golpeados por la crisis, cuyas ventas no fluyeron tampoco, con la apertura del comercio online el 20 de abril pasado.

En San Juan hay cerca de 30.000 personas vinculadas al comercio, entre empleados y dueños de locales, pero aún hay un 15% que no retoma esta actividad porque son parte de la franja adulta que no puede trabajar todavía.