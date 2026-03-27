Abrieron las inscripciones para las Becas Progresar

En tanto, la inscripción para la línea Formación Profesional (Trabajo) estará disponible desde el 27 de abril hasta el 27 de noviembre.

Para completar el trámite, los aspirantes deberán contar con usuario en la aplicación Mi Argentina y disponer de un CBU (cuenta bancaria) o CVU (billetera virtual) a nombre del solicitante de la beca, requisito indispensable para percibir el beneficio.

El Ministerio de Educación recuerda que se mantienen los requisitos vigentes de edad, ingresos del grupo familiar, asistencia a clases y avance académico, condiciones necesarias para acceder y sostener la beca.

Acompañamiento y asesoramiento

Con el objetivo de facilitar el acceso a este derecho, el Ministerio de Educación pone a disposición personal capacitado para brindar orientación sobre los requisitos de inscripción y asesoría sobre cómo debe realizarse el registro. El interesado debe tener un dispositivo personal para este fin.

El Ministerio de Educación recuerda que el trámite es gratuito y que no se habilita a ningún particular para el cobro de esta gestión.

La atención se brinda de lunes a viernes en los siguientes puntos:

-Centro Cívico - Isla Norte (planta baja)

Turno mañana, de 8,30 a 13,30: Progresar Obligatorio y consultas vinculadas al Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Turno tarde, de 13,30 a 18,00: todas las líneas Progresar y CUD.

-Centro Tecnológico del Ministerio de Educación (Las Heras y Alberdi)

Horario de atención: de 8,30 a 13,30 - Progresar Trabajo, Progresar Superior y Enfermería.

A su vez, por consultas o reclamos también está disponible el correo [email protected].