Más del 70% de los casos en San Juan son asintomáticos: lo que dice la ciencia sobre su cuadro

La enfermedad del Covid aún está rodeada de misterios que la ciencia no puede explicar. El cuadro asintomático es uno de ellos, y es un campo que desconcierta a los especialistas. El hecho de que hay ausencia de síntomas no quiere decir que la enfermedad sea benévola o no se manifieste en algún momento. Tampoco es cierto que no contagian, porque el virus está presente; de hecho, este contexto los convierte en un grupo peligroso, que también debe ser aislado y controlado. En San Juan, 14 de 19 casos confirmados fueron asintomáticos, por el momento.

Existen varias investigaciones sobre los casos asintomáticos a nivel mundial. Es por eso, que desde San Juan, la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré se refirió a ese grupo como “una rama con muchas probabilidades”. Sin embargo, en la provincia prefieren nombrarlos como “casos” y no como “pacientes”, ya que no se someten a internación. Sólo uno de los asintomáticos fue hospitalizado, por su enfermedad de base. Afortunadamente su evolución fue buena, según reveló a este diario.

Si se hace foco en las investigaciones globales sobre este grupo de personas, muchos expertos se basan en los estudios previos realizados por el investigador William Osler, quien señaló que había que “atender al paciente más que a la enfermedad”. Con esta premisa aconsejó el monitoreo o seguimiento de los casos, porque cualquier vicisitud puede alterar el panorama, repentinamente.

Con los pacientes asintomáticos de Covid, en las experiencias capturadas durante la pandemia, descubrieron que pueden existir daños silenciosos, que se desencadenen de manera inesperada.

El daño pulmonar silencioso es una de las experiencias que puede sufrir un paciente de Covid-19. Existe en China un estudio de Wuhan que indica que se pueden advertir los cambios patológicos del pulmón en las tomografías de pacientes asintomáticos. Son precisamente los detalles del estudio de alta complejidad lo que determinan qué tratamiento se necesita en este caso, según lo expuso Johna Kinnear, director de la Escuela de Medicina de la Universidad de Anglia Ruskin, de Reino Unido.

Entonces, la ausencia de síntomas no deja exenta a la personas de sufrir lesiones subyacentes, como la inflamación de tejidos pulmonares. Lo que aún no se pueden explicar los investigadores es, por qué no presentan síntomas aunque estén experimentando cambios internos. La creación de anticuerpos es un capítulo aparte.

Actualmente, uno de los epicentros que tuvo el Covid, España experimenta una segunda ola de contagios con personas asintomáticas y jóvenes. Esta misma característica, se sospecha, pudo haber causado el rebrote en China. Es que la falta de control sobre este grupo es evidente porque permanece silencioso en sectores desconocidos, si no hay testeos se desconoce cuáles.

Sobre los anticuerpos circulantes contra el SARS-Cov2, los estudios recientes han determinado que comienzan a disminuir a los 2 o 3 meses posteriores a su infección. Este punto es clave para determinar la fuerza y la duración de la inmunidad y así evaluar las restricciones en cuanto al distanciamiento físico.

En San Juan, 14 asintomáticos: 1 del grupo de riesgo

La provincia acumula, hasta este miércoles 22 de julio, 19 casos de Covid - 19. La particularidad, que el 72% son (o fueron) asintomáticos. El último caso conocido en la noche del martes, un hombre de 69 años que vino de Buenos Aires, es el primer asintomático que forma parte del grupo de riesgo.

Si bien, como remarcamos anteriormente, no es considerado un paciente porque no tiene síntomas, la provincia se encarga de testearlo en más de una oportunidad y las autoridades se comunican con esa persona mientras cursa su estadía de 14 días en el hotel asignado.

Resumen de los casos asintomáticos

*Caso 6: fue el primero (10/6). Una joven que llegó de Estados Unidos sin síntomas. Fue de público conocimiento su caso, porque grabó videos contando su experiencia.

*Caso 7: un chico que llegó de México (12/6). No presentó síntomas en su proceso.

*Caso 8: un transportista sanjuanino que llegó de su viaje por provincias con circulación viral (21/6). Se hizo el hisopado y dio positivo, se aisló a sus contactos estrechos.

*Caso 9: un transportista chileno con domicilio en San Juan (5/7). Se lo detectó en San Carlos y se lo trasladó al hospital de Media Agua para su control, por tener enfermedades de base. No presentó complicaciones.

*Caso 10: un repatriado que fue aislado de inmediato en un hotel (11/7). No presentó síntomas posteriores.

*Casos 11, 12, 13 y 14: trabajadores de una obra en construcción en Buenos Aires (13/7). Fueron trasladados a San Juan en una movilidad de la empresa y resultaron positivos.

*Casos 15 y 16: hombres repatriados (27 y 39 años), uno de ellos llegó de Perú, el otro de Buenos Aires.

*Casos 17 y 18 : repatriados de Buenos Aires. Un hombre (69) y una mujer (18) llegaron sin síntomas y están en aislamiento.