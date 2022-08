San Juan, el cuarto mejor lugar en el mundo para la producción de pistacho

Atentos a este crecimiento, desde el Ministerio de Producción comenzaron a trabajar con los empresarios para que se cree una cámara que pueda no sólo resolver algunos inconvenientes que tengan, sino que trabajarán en una marca país. Esto es pensando en la exportación, ya que el 90% de la superficie cultivada está en San Juan y un porcentaje casi similar es el que se exporta a Brasil, Turquía, Estados Unidos, Italia, España y Alemania. "Lo que necesitamos es certificar normas de calidad e imponer una marca país. Esto permite contar con un respaldo muy importante a la hora de exportar un producto que actualmente tiene un valor estable. El pistacho hoy es un comoditie que cuesta entre Us$ 12 y Us$ 14 por kilogramo con cáscara, salado y tostado, mientras que pelado el precio llega a los US$" señaló el ministro de Producción, Ariel Lucero, a sanjuan8.com.