Violencia: le tiró con una olla por la espalda a su pareja y fue detenido

Una mujer vivió una pesadilla cuando intentó terminar la relación con su pareja y éste la golpeó y amenazó de muerte. Ocurrió el barrio Manantiales, Capital.

El hecho sucedió hace 10 días, en el departamento de la pareja, en el segundo piso, cerca de las 20.30. Estaban los dos tomando mates cuando la mujer le planteó que la relación no podía continuar.

En un momento, ambos se van al dormitorio y él pretende tener relaciones sexuales, a lo que la mujer se negó y le remarcó que el vínculo ya estaba terminado. El sujeto se sacó, la tiró en la cama, se subió arriba de ella y la agarró fuertemente del cuello, impidiéndole respirar.

Además, la amenazó de muerte: “Te voy a matar, si no sos mía no vas a ser de nadie. Yo me voy a matar y vos te vas a ir conmigo, porque al penal no voy a ir.

La da vuelta en la cama y la pone boca abajo, apoya las piernas en su espalda, le tapa la boca y nariz para que la víctima no pueda pedir ayuda. La mujer logró zafar y se paró al lado de la cama, pero el sujeto la agarró del cabello y la golpeó contra la pared, provocándole lesiones.

Finalmente, la víctima logró salir de la habitación y cuando se dirigía hacia la Comisaría, se encontró un patrullero y pidió ayuda. Cuando los efectivos llegaron al departamento, el agresor saltó por la ventana, cayendo fuertemente al piso. El sujeto fue aprehendido y trasladado al Servicio de Urgencias del hospital Guillermo Rawson. Intervino Flagrancia.