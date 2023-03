Video: el calvario de una mujer que casi muere en manos de su expareja

Fue el sábado por la noche cuando (M) decidió salir a disfrutar con amigos. Su expareja, con quien no está desde hace dos años, se había ofrecido a llevarla en su moto y a traerla, para que no se expusiera a algún peligro. Mentira. El peligro fue él, cuando, al término de la noche cerca de las 5.30, la subió a la moto y la llevó a gran velocidad por Ruta 20. (M) entendió que algo pasaba. El sujeto le reprochó que la había estado buscando por todas partes y no la había encontrado, le exigió que le explicara con quién había estado, entonces.

La respuesta no importó mucho porque él, en un estado de estallido violento extremo, la comenzó a amenazar con estrellarse. "Le pedí que fuera despacio, pero no me hizo caso. Se sacó el casco y empezó a andar a mayor velocidad, para amenazarme que nos íbamos a estrellar y a matar. Anduvo rápido por la Ruta 20 mientras me decía: "Se terminó. Hasta acá llegamos", confió la víctima.

Asustada, sin poder hacer nada. (M) intentó convencerlo de que bajara la velocidad. Le dijo entonces que se le había caído el celular para lograr que el sujeto desistiera de su objetivo. "Cuando bajó la velocidad, aproveché y me arrojé de la moto", contó. (M) comenzó a correr y llegó hasta una pescadería, ubicada a la altura del kilómetro 7 en Santa Lucía. Allí, una cámara seguridad del local contiguo pudo captar un fragmento del violento ataque. "Grité, pero no había nadie", dijo.

"Eso que se ve ahí no es todo. Después de agarrarme, me llevó hasta un descampado cercano y me golpeó. Intentó estrangularme; sentí que me desvanecí. Luego, me pidió que me subiera a la moto, estando en el descampado. Trataba de hacer tiempo, no sabía qué hacer. Hasta que accedió a traerme a mi casa. Ahí le dije que lo iba a denunciar. Se dio la vuelta y se fue. No lo vi más", relató la víctima.

(M) sospecha que su expareja (S) está en Mendoza. Ahí tiene un hermano y podría estar oculto. La víctima logró denunciar el hecho en CAVIG, pero la causa provisoria está titulada como "Lesiones y amenazas"; sin embargo, por las características del caso, es claramente un intento de homicidio.