VIDEO: atropelló a una ciclista, le dio $10.000 y se fue

En diálogo con sanjuan8.com, la joven de 21 años contó que el siniestro vial ocurrió el pasado sábado 7 de diciembre, a las 13.35, cuando salía de trabajar y ya iba de camino a su casa. Circulaba por calle Rivadavia de este a oeste y al llegar a la intersección con Estados Unidos, una camioneta Ford EscoSport gris que transitaba de sur a norte, no frenó en el cruce y la embistió. La joven tenía la derecha: “Esta persona no frenó en la esquina y vi sus intenciones d acelerar, por lo que yo frené ya en mitad de la calle y me tiré hacia mi derecha. Me impactó el cuerpo con el guardabarros trasero derecho”, contó.

Embed - Automovilista atropelló a una ciclista, le dio un billete y se fue 1

“Esta persona, de apariencia muy mayor, se paró 10 minutos, me largó $10.000 y se retiró. No tuvo ni el tupé de preguntar si quería ir a la guardia”, siguió. Y agregó: “Me levanté, agarré mi bici, llegué a casa caminando, estaba en shock. Fui al hospital privado y me hice atender, pagué la consulta y demás de forma particular”. Según el parte médico, la joven sufrió politraumatismos sobre todo en uno de sus codos, contractura cervical, cefalea y escoriaciones con dolores generalizados.