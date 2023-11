Una bolsa con dinero y un cadáver, el entramado de un caso complejo que ya tiene respuestas

El trabajador asumió en su testimonio que no quiso tocar nada y que de inmediato llamó a la policía. Cuando los investigadores llegaron no vieron nada raro, excepto por un detalle, el rigor mortem y el estado de la descomposición cadavérica sumado al aspecto del cuerpo. A esto se le sumó otro dato, un cable "pelado" cerca del cuerpo. Esto podría revelar un accidente, pero los pesquisas no quisieron apresurarse a sacar conclusiones.

El dato superior que llamó la atención en la escena, que fue identificado en la colección de evidencia, tiene que ver con una bolsa. ¿Qué contenía? dinero en efecto, mucho. Eran cerca de $100.000, aunque no se puede asegurar aún si se trataba de todo el dinero.