Una bebé pelea por su vida y sospechan que sus padres podrían haberla golpeado

Lo que se supo hasta el momento, es que la nena ingresó a la guardia del Notti el sábado. Su madre de 30 años fue quien la llevó desde Luján, y les indicó a los médicos que le llamaba la atención que su hija no se alimentaba bien.

Al revisarla, habrían constatado que tenía una fractura de cráneo, otras lesiones y hemorragias internas. Mientras evaluaban su cuadro, sufrió una convulsión y quedó en terapia intensiva.

La bebé de 2 meses permanece en terapia intensiva del Hospital Notti mientras investigan si se trata de un caso de maltrato infantil. Imagen ilustrativa.

Investigan un posible caso de maltrato infantil

Debido a la gravedad de las lesiones, y ante la sospecha de un posible caso de maltrato infantil, desde el hospital llamaron al 911 e intervino la Fiscalía de Homicidios a cargo del fiscal Carlos Torres.

Los efectivos entrevistaron a la madre, que permanecía en el Notti, quien contó nuevamente la versión que les dio a los médicos, pero nada sobre posibles golpes o caída de la nena. Además, también identificaron al padre de la bebé, y ambos están en la mira de la Justicia.

A pesar de haber pasado todo el fin de semana, el fiscal Carlos Torres aún no logró determinar si las lesiones de la niña son compatibles o no con maltrato infantil, por lo que los padres no están detenidos, como tampoco ningún otro allegado.

Debido a esta posibilidad que se investiga, también interviene el ETI para corroborar las relaciones familiares y personas cercanas a la bebé que permanece en muy grave estado mientras se sigue muy de cerca su evolución.