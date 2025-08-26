Esta jornada, un hombre identificado como O.M.A. fue condenado a seis meses de prisión condicional tras admitir haber ejercido violencia física y psicológica en diversas ocasiones contra su pareja. La resolución se dio en el marco de un juicio abreviado homologado por el Juez de Garantías en turno.
Un hombre fue condenado a prisión condicional por agredir a su pareja
Un hombre fue condenado a seis meses de prisión condicional por agredir a su pareja. Además, deberá cumplir medidas de protección durante dos años.