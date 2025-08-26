"
Un hombre fue condenado a prisión condicional por agredir a su pareja

Un hombre fue condenado a seis meses de prisión condicional por agredir a su pareja. Además, deberá cumplir medidas de protección durante dos años.

Esta jornada, un hombre identificado como O.M.A. fue condenado a seis meses de prisión condicional tras admitir haber ejercido violencia física y psicológica en diversas ocasiones contra su pareja. La resolución se dio en el marco de un juicio abreviado homologado por el Juez de Garantías en turno.

Según fuentes judiciales, el acusado cometió al menos tres agresiones los días 9, 11 y 12 de agosto de 2025, golpeando a la víctima con puños y patadas. La mujer, conviviente con el imputado, se encontraba en situación de vulnerabilidad física y psicológica.

Además de la pena condicional, se le impusieron medidas de protección a cumplir durante dos años, conforme al artículo 27 bis del Código Penal: exclusión del hogar familiar y prohibición de acercamiento respecto de la víctima y su entorno.

Los hechos fueron calificados como lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género. La investigación fue realizada por el Ministerio Público Fiscal y permitió arribar al acuerdo de juicio abreviado con la defensa, atendiendo a que el imputado no registraba antecedentes penales.

