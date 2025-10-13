Tragedia en Ruta 40: ratificaron la prisión preventiva del conductor acusado

El juez Raed decidió entonces confirmar la resolución previa dictada por la jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón, quien en septiembre había renovado la prisión preventiva. De esta forma, el acusado seguirá privado de su libertad hasta que avance la acusación formal.

El siniestro y las víctimas

El hecho que conmocionó a Pocito ocurrió en febrero de 2025, cuando Flores Condori protagonizó un choque fatal sobre Ruta 40. En el impacto murieron Carolina Sastre, joven madre pocitana, y Angélica Mundocore, esposa del propio conductor acusado.

Desde ese momento, Flores Condori permanece detenido y no ha recuperado la libertad. La investigación determinó que hubo maniobras imprudentes y exceso de velocidad, aunque la acusación formal aún no fue presentada ante el tribunal.

Lo que viene en la causa

Durante la etapa de instrucción, las partes evaluaron la posibilidad de un juicio abreviado, pero esa alternativa finalmente fue descartada. Ahora, el expediente avanza hacia la acusación formal y la posterior elevación a juicio oral, donde se determinarán las responsabilidades definitivas.

Mientras tanto, el acusado continuará en prisión preventiva, a la espera de que la causa llegue a esa instancia.