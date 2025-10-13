"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > ruta 40

Tragedia en Ruta 40: ratificaron la prisión preventiva del conductor acusado

La Justicia rechazó el pedido de excarcelación de Eliazar Flores Condori, quien permanece detenido desde febrero tras el siniestro donde murieron Carolina Sastre y su esposa, Angélica Mundocore.

La Justicia sanjuanina resolvió que Eliazar Flores Condori, el hombre acusado de provocar la doble tragedia vial ocurrida en febrero sobre la Ruta 40, en Pocito, continuará detenido bajo prisión preventiva.

El pedido de libertad había sido presentado por su defensor, Alejandro Castán, ante el juez de Impugnación Eduardo Raed, quien finalmente rechazó la solicitud y ratificó la medida cautelar más gravosa, al coincidir con los argumentos de la Fiscalía y la querella, representada por la abogada Sandra Leveque.

Durante la audiencia, la defensa argumentó que Flores Condori podía continuar el proceso en libertad, pero tanto la fiscalía como la querella se opusieron enfáticamente. Ambas partes coincidieron en que persisten los riesgos procesales y que la gravedad de los hechos amerita mantener la detención.

Te puede interesar...

El juez Raed decidió entonces confirmar la resolución previa dictada por la jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón, quien en septiembre había renovado la prisión preventiva. De esta forma, el acusado seguirá privado de su libertad hasta que avance la acusación formal.

image

El siniestro y las víctimas

El hecho que conmocionó a Pocito ocurrió en febrero de 2025, cuando Flores Condori protagonizó un choque fatal sobre Ruta 40. En el impacto murieron Carolina Sastre, joven madre pocitana, y Angélica Mundocore, esposa del propio conductor acusado.

Desde ese momento, Flores Condori permanece detenido y no ha recuperado la libertad. La investigación determinó que hubo maniobras imprudentes y exceso de velocidad, aunque la acusación formal aún no fue presentada ante el tribunal.

Lo que viene en la causa

Durante la etapa de instrucción, las partes evaluaron la posibilidad de un juicio abreviado, pero esa alternativa finalmente fue descartada. Ahora, el expediente avanza hacia la acusación formal y la posterior elevación a juicio oral, donde se determinarán las responsabilidades definitivas.

Mientras tanto, el acusado continuará en prisión preventiva, a la espera de que la causa llegue a esa instancia.

Temas

Te puede interesar