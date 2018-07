Sumariaron a los policías que viajaban en el auto: si estaban alcoholizados serán exonerados

Tal como lo expuso el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, la Policía tendrá mano dura con los efectivos que no cumplan con su deber y su responsabilidad de funcionarios las 24 horas del día. Más allá de que no estén en plena función de su cargo, la placa policial deberá ser llevaba con todo el peso que representa; "el que no cumple y hace las cosas mal, se va", dijo el ministro. Precisamente, bajo esta premisa, la Jefatura le pidió a la Secretaría de Control y Gestión que investigue a los tres policías que viajaban en el auto que quedó involucrado con la trágica muerte del agente Damián Vega, este martes último.









Por esta razón se produjo entonces el sumario administrativo, que es parte del protocolo en este caso, y se esperarán los resultados del dosaje de sangre practicado a los tres uniformados que, si bien no estaban en servicio, no deberían haber estado alcoholizados. Si comprueban que tenían algún tipo de sustancia en su cuerpo, se evaluará su exoneración, tal como ha ocurrido en otros casos.