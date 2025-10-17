Se recupera el menor atropellado y su madre agradece el apoyo recibido

El accidente

El menor fue internado en estado crítico tras sufrir un violento accidente en bicicleta, cuando intentó esquivar la puerta de un auto que se abrió repentinamente y fue embestido por una camioneta Ford EcoSport. El hecho ocurrió sobre Calle 5, metros antes de llegar a Lemos, en el límite entre Rawson y Pocito.

Desde el primer momento, la familia organizó campañas de oración y pedidos de dadores de sangre, mientras los médicos del Rawson realizaban intervenciones de urgencia. Entre los procedimientos, se incluyeron la cirugía por fractura de fémur y hemorragia interna, la extirpación del bazo y tratamiento de lesiones en el pulmón, riñón izquierdo, hígado y extremidades.

Una recuperación que sorprende

Gracias al seguimiento clínico, el menor recuperó funciones respiratorias y neurológicas, logrando pasar de la terapia intensiva a sala común. Su madre destacó que no es la primera situación crítica que enfrenta: “Cuando nació, estuvo diez días internado en neonatología. Ya sabe luchar por su vida”, señaló.

La familia agradece la atención del personal médico y el acompañamiento de vecinos que colaboraron desde el primer momento. Gatica hizo un nuevo llamado para quienes puedan donar sangre y continuar apoyando la recuperación de su hijo.