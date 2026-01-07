La Justicia sanjuanina dictó una condena de cumplimiento efectivo en una causa por violencia de género, luego de que un hombre oriundo de Caucete, que se encontraba prófugo con pedido de captura, se entregara voluntariamente en sede judicial.
Se entregó con pedido de captura y fue condenado por violencia de género
La Justicia condenó a seis meses de prisión efectiva a un hombre de Caucete por lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género, tras un ataque a su ex pareja ocurrido en diciembre. El acusado tenía pedido de captura y se entregó días después.