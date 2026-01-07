"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > pedido de captura

Se entregó con pedido de captura y fue condenado por violencia de género

La Justicia condenó a seis meses de prisión efectiva a un hombre de Caucete por lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género, tras un ataque a su ex pareja ocurrido en diciembre. El acusado tenía pedido de captura y se entregó días después.

La Justicia sanjuanina dictó una condena de cumplimiento efectivo en una causa por violencia de género, luego de que un hombre oriundo de Caucete, que se encontraba prófugo con pedido de captura, se entregara voluntariamente en sede judicial.

El hecho se remonta al 5 de diciembre pasado, cuando el agresor atacó a su ex pareja mientras ambos conversaban en el garaje del domicilio de la joven. Según consta en la causa, el sujeto la golpeó en el rostro, provocándole lesiones leves, las cuales fueron constatadas oficialmente tras la denuncia.

Tras el episodio, familiares de la víctima alertaron al 911. Al arribar personal de la Comisaría 37ª, el agresor ya se había dado a la fuga, por lo que se dispusieron medidas urgentes, entre ellas el allanamiento de su domicilio y la orden de detención, quedando el imputado prófugo.

Te puede interesar...

El domingo 4 de enero de 2026, el acusado se presentó de manera voluntaria, acompañado por su abogado, en la Unidad Fiscal CAVIG, donde quedó detenido a disposición de la Justicia.

La causa avanzó rápidamente y el 6 de enero se llevó a cabo una audiencia de juicio abreviado, en la que el imputado reconoció su autoría y responsabilidad penal. El tribunal tuvo en cuenta, además, que el acusado registraba antecedentes penales con condena efectiva previa, lo que agravó su situación procesal.

Finalmente, la resolución judicial impuso una pena de seis (6) meses de prisión de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial, por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género. Asimismo, se declaró su reincidencia y se ordenó prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.

Temas

Te puede interesar