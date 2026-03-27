En el marco de distintos procedimientos realizados por la Policía de San Juan, se logró recuperar una motocicleta robada en Rawson y, en paralelo, secuestrar otro rodado que presentaba graves irregularidades en su identificación, reforzando las tareas de prevención e investigación del delito automotor.
Recuperaron una moto robada y otra con la numeración adulterada
La Policía de San Juan logró recuperar una motocicleta robada en Rawson y secuestrar otro rodado con numeración adulterada en Capital, en el marco de operativos que destacan la labor preventiva y de investigación contra el delito automotor.