Recuperaron una moto robada y otra con la numeración adulterada

Por un lado, personal de la Subcomisaría Villa Hipódromo intervino tras la denuncia de un vecino del Barrio UTA, en Rawson, quien había sido víctima del robo de su motocicleta Guerrero Trip 110cc, sustraída desde el frente de su vivienda.

A partir de un llamado anónimo, los efectivos fueron alertados sobre un sujeto conocido como Quiroz, que circulaba con un rodado de similares características en la zona de Lote Hogar 32. Al arribar al lugar, los uniformados lograron interceptarlo, pero el sospechoso abandonó la motocicleta y se dio a la fuga. Posteriormente, el damnificado, de apellido Cardozo, reconoció el vehículo como de su propiedad y recuperó la documentación correspondiente. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad.