"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > moto

Recuperaron una moto robada y otra con la numeración adulterada

La Policía de San Juan logró recuperar una motocicleta robada en Rawson y secuestrar otro rodado con numeración adulterada en Capital, en el marco de operativos que destacan la labor preventiva y de investigación contra el delito automotor.

En el marco de distintos procedimientos realizados por la Policía de San Juan, se logró recuperar una motocicleta robada en Rawson y, en paralelo, secuestrar otro rodado que presentaba graves irregularidades en su identificación, reforzando las tareas de prevención e investigación del delito automotor.

Por un lado, personal de la Subcomisaría Villa Hipódromo intervino tras la denuncia de un vecino del Barrio UTA, en Rawson, quien había sido víctima del robo de su motocicleta Guerrero Trip 110cc, sustraída desde el frente de su vivienda.

A partir de un llamado anónimo, los efectivos fueron alertados sobre un sujeto conocido como Quiroz, que circulaba con un rodado de similares características en la zona de Lote Hogar 32. Al arribar al lugar, los uniformados lograron interceptarlo, pero el sospechoso abandonó la motocicleta y se dio a la fuga. Posteriormente, el damnificado, de apellido Cardozo, reconoció el vehículo como de su propiedad y recuperó la documentación correspondiente. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad.

Te puede interesar...

En otro procedimiento, personal de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5 llevó adelante un operativo en la intersección de calles Diagonal Don Bosco y Brasil, en Capital, donde secuestró una motocicleta marca Yamaha, modelo YBR, de color rojo.

Durante la inspección, los efectivos detectaron que los números de motor y cuadro del rodado se encontraban adulterados, una práctica delictiva utilizada para ocultar el origen ilícito de los vehículos. Tras constatar la irregularidad, se dio intervención a la UFI Genérica, que dispuso el secuestro del vehículo para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

Temas

Te puede interesar