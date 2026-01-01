Todos los torneos y Copas del fútbol argentino que se jugarán en 2026

Campeonato de Liga

Será la primera vez que se dispute desde el inicio de la temporada. Se coronará el equipo que obtenga más puntos a lo largo de las fases regulares del Apertura y del Clausura, por ende, de la tabla anual. Rosario Central se consagró en 2025.

Copa Argentina

El primer semestre también iniciará la Copa Argentina, y se extenderá por todo el año. Los equipos Conmebol disputarán los 32avos de final hasta el 25/03, mientras que los no Conmebol lo harán hasta el 15/04. El torneo "más federal del país" conservará su conocido formato y, además, ya tiene el cuadro definido. Independiente Rivadavia fue el último campeón.

Torneo Clausura

Después del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, se pondrá en marcha el Clausura. El formato será igual que el Apertura: dos zonas, 16 jornadas regulares y luego los cruces de eliminación directa. Estudiantes se coronó en 2025 tras derrotar a Racing.

Trofeo de Campeones

El Trofeo de Campeones se jugará apenas una semana después de la finalización del Clausura, como de costumbre. El ganador de este último se medirá ante el vencedor del Apertura, en busca de una nueva estrella. El Pincha le ganó la última final a Platense en San Nicolás.

Supercopa Argentina

Este título se lo disputarán los campeones del Trofeo de Campeones y de la Copa Argentina. Estudiantes buscará otro título más, ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Aún no hay fecha de disputa.

Supercopa Internacional

El Pincha tendrá otra final más, ya que este título lo jugarán los ganadores del Trofeo de Campeones y el Campeón de Liga (el que más puntos obtuvo en la tabla anual). El equipo platense se medirá, en esta edición, ante Rosario Central. Todavía no hay una fecha estimativa de cuándo se disputará.

Recopa de Campeones

La Recopa de Campeones se agregó recientemente. Será un triangular entre los ganadores de la Copa Argentina (Independiente Rivadavia), Supercopa Argentina (Independiente Rivadavia vs. Estudiantes) y Supercopa Internacional (Rosario Central vs. Estudiantes). Es probable que se juegue a mitad de año.