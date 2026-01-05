Turismo y Producción inician acciones de promoción en la Costa Argentina

La iniciativa es fruto de un trabajo articulado entre la Agencia Calidad San Juan, dependiente del Ministerio de Producción, y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, con el objetivo de aprovechar el gran movimiento turístico del verano argentino, cuando más de tres millones de personas se trasladan hacia la Costa Atlántica.

Durante esta temporada estival, la provincia contará con dos espacios estratégicos: uno en Mar del Plata, que abre sus puertas este lunes, y otro en Pinamar, cuya inauguración está prevista para los próximos días. Desde allí se difunde la identidad sanjuanina, su potencial productivo y su variada propuesta turística.

En Mar del Plata, el local de Origen San Juan está ubicado en Avenida Güemes 3215, una de las zonas comerciales y gastronómicas más concurridas de la ciudad. En este espacio participan más de 52 productores sanjuaninos, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de conocer y adquirir productos emblemáticos como aceites de oliva, vinos de calidad, dulces de membrillo y pistachos, además de recibir información turística para planificar futuros viajes a la provincia.

Quienes visiten el local encontrarán desde el ingreso promotores que realizan juegos y actividades lúdicas, pensadas para dar a conocer los paisajes, atractivos y características de San Juan. También se entregan premios y merchandising institucional, fortaleciendo el vínculo con el público de manera dinámica y participativa.

Además, representantes de la Dirección de Comercio Exterior forman parte de la propuesta, con el objetivo de vincular la oferta exportable sanjuanina con potenciales interesados, generando nuevas oportunidades comerciales y de negocios.

De esta manera, San Juan aprovecha la gran concentración turística en uno de los destinos más visitados del verano para potenciar su presencia a nivel nacional, mostrar su identidad productiva y cultural, e invitar a argentinos y extranjeros a descubrir todo lo que la provincia tiene para ofrecer.