Las frases devastadoras de la mujer condenada por matar a su marido

"La familia Martínez también lo perdonó por ocultar la verdad. Yo sufría violencia de género, constantemente. No lo decía a la psicóloga por vergüenza. Tenía miedo, me sentía amenazada por el y su familia".

"A mis hijos los voy a amar siempre. No puedo darles grandes riquezas, pero si todo mi amor. Les pido por favor que comprueben lo que se dice. Jamás lastimé a mis hijos porque los amo con todo mi corazón".

"Me siento un muerto viviente, casi no duermo. Estoy muerta en vida, no sé qué más hacer para poder verlos".

"Es mentira q yo los lastimé, fue un accidente que se quemó mi bebé, estuve internada con el 16 días".

"Fue un accidente, yo no lo quise hacer. Quise ayudar y no pude. Sólo pido que me dejen ver a mis hijos, yo nunca los lastimé. Yo jamás los regalé. Se aprovecharon de mi con mentiras q nunca pudieron comprobar".

"Tengo pruebas de que él me golpeaba. Lo denuncié y no obtuve respuesta. Me daba vergüenza que la gente me mirara en el colectivo, pq estuve desfigurada en muchas ocasiones".