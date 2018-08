Habló la mamá de la nena abusada en una escuela: "Le arruinaron la vida a mi hija"

/// Por Bárbara Ardanaz

La mujer comentó que fue a buscarla a la pequeña (12) a la escuela y se acostó a dormir más temprano de lo común. Pero ese sueño no era profundo, la nena fue una y otra vez al baño, hasta que se animó a acercarse a su mamá y le dijo que le vino el periodo, situación que le pareció extraña porque ya había menstruado. Le pidió que se tranquilizara y que la esperara en el cuarto, que ya la revisaría.





Minutos después, miró los genitales de la nena y notó que estaba desgarrada y que sangraba. Tras dar varias excusas de golpes con puertas y la bicicleta, la niña se quebró en llanto y le pidió perdón. Confesó que entró un chico de la secundaria mientras ella estaba en el baño y que cuando quiso levantarse el pantalón, él no la dejó. "Él me puso su parte íntima y me dolía", dijo la nena a su mamá entre lágrimas.





El caso quedó en manos de la Justicia y se espera que el informe del médico legista, que determinará si existió abuso sexual o no, esté en los próximos días.

Intervención de Educación





El Ministerio de Educación informó que inmediatamente se tomó conocimiento de la situación, la directora de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios, Mónica Gutiérrez, junto a la directora de Primaria, Patricia Basualdo, profesionales del área, la supervisora y la representante legal se constituyeron en el establecimiento escolar.





Se inició expediente investigando la situación y entrevistando a: directivos, docentes, preceptores y personal de maestranza que estaban en turno al momento del hecho denunciado para determinaran responsabilidades y competencias. Además, se tomó contacto con los alumnos y los padres de los estudiantes y se aplicó el protocolo del Programa de Intervenciones Inmediatas ante Situaciones de Complejidad. Los profesionales de Gabinetes y autoridades del Ministerio, seguirán trabajando en la escuela este jueves, viernes y el tiempo que sea necesario.

Además, desde la cartera hicieron una aclaración: todas las medidas que competen al Ministerio han sido tomadas. La Justicia, a través del Centro ANIVI, está trabajando y será quien debe determinar las sanciones penales de corroborarse delito y el Ministerio de Educación, el procedimiento administrativo.