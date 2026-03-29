A nivel nacional la idea de conformar un frente anti Milei asoma en las intenciones de algunos dirigentes habrá que poner el ojo allí, la tarea no solo no es sencilla, la idea del rejuntado parecería ir a favor de Milei y la posibilidad de un emergente como figura nueva está difuso, todo esto denota un estado de confusión por parte de las fuerzas tradicionales. Mauricio Macri tempranamente avisó que el PRO iría a una presidencial con candidato propio. ¿Estrategia para negociar o realmente para enfrentar? ¿A esto vino De Andreis para hablar con Orrego?

La eliminación de las PASO será un termómetro para medir el tablero político, convengamos que no hay nada más funcional al oficialismo que su eliminación. Orrego también está intentando modificar el régimen electoral. La posibilidad de que LLA vaya con un candidato propio está. Hay que tener presente el escenario que se planteó a partir del resultado de las últimas elecciones de medio término. ¿Es por ello que Orrego mantiene el diálogo con el gobierno nacional a través de Santilli? Los ruidos en el interior del Orreguismo están. ¡Son caminos distintos que ofrecen alternativas también distintas!

Para aquellos que desean que no haya segundo mandato de Milei el panorama es más sencillo. Lleguen como lleguen la referencia es el 2019. Que haya una o más formulas es harina de otro costal. El problema lo tienen los que están en el medio, ni mileistas ni Kirchenristas, si es viable o no formalizar un espacio que los contenga parecería difícil. No hay líder ni relato que pueda garantizarlo. En el caso de LLA relato hay o al menos sigue calando en algunos sectores de la sociedad sanjuanina lo que no se ve es si hay un líder. Muchas provincias seguramente desdoblarán la elección del 2027 y de cómo se encuentre la economía será un factor determinante, es decir como llegue LLA a esa instancia será determinante y a la vez condicionante de realizar una alianza o de lanzar un candidato propio con la sola condición de su identificación con el líder libertario. Es decir, aunque nadie se atreva a decirlo de frente los espacios políticos locales saben que lo que definirá la partida es el éxito o el fracaso del programa económico de Milei. A partir de ahí todo se puede abrir.

En el mundo de los negocios la visión es más optimista, lo que se escuchó en Argentina Week sigue vigente el país por primera vez en mucho tiempo forma parte de todas las conversaciones que de inversión se trate. Sobran clientes, faltan más concreciones. No es un dato menor que para los dueños del dinero de verdad prefieren seguir esperando. Por ahora el salvoconducto es el RIGI. ¿Son las próximas elecciones presidenciales el punto de inflexión?

A pesar del tremendo anuncio por parte de la empresa Vicuña Argentina la preocupación del gobernador Orrego con relación a los que significa este contexto no le es ajeno. Sabe que la reactivación no aparece salvo el crecimiento que tuvieron pocos sectores de la cual la minería es uno de ellos. La situación por la cual atraviesan las pymes, el comercio y los ingresos familiares tienen su impacto que trasciende a lo político. El riesgo para el gobierno nacional de quedar desfasado de la realidad está presente y el primer mandatario sanjuanino empieza a tomar nota de esta coyuntura. El extendido conflicto docente, más allá de los desencuentros que pueden haber existido, son un reflejo de esta descripción.

Hay un estudio de la reconocida consultora Casa TRES en el cual surge un dato que refleja a nivel social la misma inquietud que empieza a filtrarse en el Gobierno. Ante la pregunta de si: ¿cree que el gobierno está yendo por el camino correcto? A principio de año el 48% respondió en forma afirmativa, tres meses después descendió un 5%, o sea 43%. En contraposición ante la pregunta de si: ¿el Gobierno tiene capacidad para resolver los problemas? en el mismo periodo el 43% dijo que no, meses después el indicador aumento al 48%. Estos porcentajes están reflejando por un lado cierto agotamiento de un sector de la gente y por otro de la leve caída de confianza en las capacidades de la administración libertaria. Por lo tanto, el desafío para el presidente Milei es lograr, más allá del presente, que la efectividad del rumbo elegido es el correcto.

Para finalizar un dato para tener en cuenta, nunca ocurrió que con los actuales índices económicos un presidente se mantenga indemne. Números más o menos un 40% de la gente sigue bancando a Milei. Dejando de lado la chicana de que enfrente no hay nada, aunque aún no se vislumbre un proyecto alternativo convincente, una parte de la sociedad sigue esperanzada que un cambio virtuoso es posible.

¿Se vendrá también una nueva etapa de la gestión Orrego?