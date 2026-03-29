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Franco Colapinto terminó 16° en el GP de Japón

Colapinto largó 15°, llegó a estar 13° con su Alpine, pero un desafortunado auto de seguridad cortó con su ilusión.

Luego de haber sumado un punto en el Gran Premio de China, el argentino Franco Colapinto finalizó 16° en el GP de Japón de la Fórmula 1, que fue ganado con solvencia por Kimi Antonelli, quien repitió su actuación en Shanghai, llegó a 72 unidades y se trepó a la cima del campeonato de pilotos.

El italiano de 19 años se convirtió en el líder más joven de toda la historia de la F1 y mejoró claramente el récord histórico de precocidad del cuádruple campeón mundial alemán Sebastian Vettel, que encabezó la primera era gloriosa de Red Bull (2010-13) y fue líder por primera vez con 21 años y cinco meses.

Colapinto inició 15°,tuvo una largada prolija y ganó una posición por el mal arranque de Nico Hulkenberg (Audi). Luego, superó al brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) y escaló a la 13° posición. Mientras tanto, Antonelli cayó de la pole position a la sexta plaza como consecuencia de un lentísimo arranque.

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El pilarense de 22 años fue a boxes en la vuelta 18: cambió neumáticos medios por duros en 2.9 segundos. Volvió a la pista en el 17° lugar, pasó al méxicano Sergio Pérez (Cadillac) y todo indicaba que tendría una gran ventana para rodar con pista limpia.

Sin embargo, el británico Oliver Bearmean tuvo un fuertísimo accidente, en el que casi engancha a Colapinto, en el giro 22. En consecuencia, salió un auto de seguridad que liquidó la esperanza del sudamericano, ya que benefició la parada rápida de muchos de sus competidores y lo relegó al 16° puesto real en un circuito en el que es muy difícil adelantar.

Desde entonces, estuvo durante toda la carrera detrás del español Carlos Sainz, de Williams. En contrapartida, Pierre Gasly tuvo un mejor desempeño, mantuvo detrás al neerlandés Max Verstappen, tetracampeón con Red Bull, y terminó séptimo, es decir, embolsó seis puntos para Alpine.

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Por otra parte, Antonelli ganó por segunda vez este fin de semana, mientras que Oscar Piastri pudo correr por primera vez en el año y finalizó segundo, justo por delante de Charles Leclerc.

La próxima cita será el 3 de mayo en Miami, Estados Unidos, luego de que se suspendieran las carreras de Arabia Saudita y Qatar por la guerra en Medio Oriente. Por el momento, Antonelli tiene 72 puntos y Russell acumula 63. Más atrás vienen Charles Leclerc (49) y Lewis Hamilton (41); ambos de Ferrari.

FUENTE: TyC Sports

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