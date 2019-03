Femicidio de Myriam Morales: esto fue lo que declaró el acusado ante el juez

Una vez que recibió el alta médica y que se constató que estaba en condiciones de ir a Tribunales, Mauricio Daniel Espejo Valdez debió enfrentar la Justicia por la acusación que pesa en su contra, como único sospechoso del Femicidio de Myriam Morales en Médano de Oro. Su versión de los hechos.





En la declaración que hizo esta mañana ante el juez del Cuarto Juzgado de Instrucción, Martín Heredia Zaldo, Valdez habría reconocido que estuvo con Myriam en la mañana del 15 de febrero pasado y mantuvieron una discusión. Dijo que la vio a las 9.30 en la escuela que se encuentra a la vuelta de la casa de su padre –donde cursa su hijo- y que la confrontó al verla con otro hombre –que no era su marido-, según informaron fuentes judiciales. Allí le dijo que no lo molestara más, golpeó al hombre que estaba con ella, luego se fue y no la volvió a ver.





Por otro lado, dijo que se enteró acerca de la muerte de Myriam después del mediodía, a través de las redes sociales. Como coartada, aseguró que esa mañana fue al hospital, luego ayudó en una verdulería y terminó en su casa (una piecita detrás de un taller de motos).





Pero cuando la Policía lo buscó en el domicilio donde él vivía, no lo encontró y estuvo prófugo durante 11 días, hasta que lo atraparon en la casa de su madre. Dijo que se estuvo "disparando de la Policía" porque tenía miedo, debido a que todos lo acusaban a él y luego de caminar un tiempo se fue a la casa de su madre, donde finalmente lo detuvieron.





Lo que consta en su declaración que negó haber matado a Myriam Morales. Además aseguró que no la acosó; ni agredió física o verbalmente y tampoco robó su moto.





Respecto del mensaje que le mandó al dueño del taller, diciendo "me la mandé", confirmó que se lo envió y dijo que lo hizo porque tenía miedo y él le había dicho que se entregue a la Policía.





Luego de la indagatoria, Valdez volvió al Penal de Chimbas, donde está alojado a la espera de la resolución del juez interviniente, quien deberá resolver si dicta el sobreseimiento, falta de mérito o procesamiento.