En otros audios, donde Fameli se expresa más insistente ante la negativa de una de las menores, se lo escucha decir: "Si te llamo es para arreglar para vernos, hablar por mensajito a mí no me gusta. Si te hablo, te hablo personalmente y después si vos decís que no te gusté, o lo que sea ahí si te lo banco, pero por mensajes, hablar por hablar me parece al pedo". "Si me dieras una sola chance de salir con vos o para verte, cambiaría todo".