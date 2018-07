En un giro inesperado, Moya habló: "Él venía a pegarme por eso agarré el cuchillo y lo lastimé"

/// Por María Eugenia Vega

Había llegado sigilosa y con los ojos llenos de lágrimas, sólo se animó a decir que después del juicio iba a hacer una declaración a los medios. Estaba previsto que en el primer día de juicio por la muerte de su marido Alfredo Turcumán, Claudia Antonella Moya se llamara a silencio ante el tribunal de la sala III, presidido por Eugenio Barbera, Maximiliano Blejman y Ernesto Kerman. Pero la lectura de la instrucción, donde detallaron el listado de pruebas y adelantaron el testimonio de la batería que se espera a lo largo de estos días, complicó mucho la situación de la imputada. Entonces, su defensa le recomendó a la joven que hable sobre el calvario que ella vivía en medio de una relación enfermiza y tortuosa. Al menos esa es la estrategia que encara la parte acusada. "Alfredo me agredió y me atropelló con el auto cuando hizo marcha atrás; me lastimó las piernas", relató ante los camaristas que escucharon atentamente su versión. "Él tenía celos. Me agarró de los pelos cuando llegamos a la casa, en la cocina, junto al portón de ingreso. Me levanto y lo empujo contra el portón. Venía a pegarme y yo agarré el cuchillo que estaba arriba de la mesa porque se me venía encima. Yo creí que lo había lastimado en el hombro", relató. Luego de este testimonio, se vendrá la inspección ocular en la escena del crimen.













Tal como lo había adelantado sanjuan8.com, la posición de Claudia Moya en este proceso definitorio para su futuro, será marcado por la historia de maltratos y golpes que es de público conocimiento y que consta clara y detalladamente en el expediente. Por eso, Claudia decidió relatar algunos de los puntos que podrían "ablandar el corazón" de los magistrados, quienes escucharon durante más de una hora la reflexión que hizo el juez Benedicto Correa durante la instrucción de primera instancia. Fue concluyente, en todo momento, que la relación era extremadamente violenta y que ambos aparecían en público (en reiteradas oportunidades) con hematomas y marcas en su cuerpo y rostro. Sobre esto, Moya admitió que "tenían un relación muy conflictiva y que sufrían problemas económicos. Parte del relato de la agresora fue el siguiente:" El 31 de julio del 2016, llevábamos 1 mes de casados, fue la primera discusión. Mi hija tenía 7 años y fue a la Policía porque él me había golpeado", Moya siguió declarando que los efectivos de la seccional 3era de Trinidad se lo llevaron preso ese día, pero que ella no quiso denunciarlo y por eso quedó libre. Luego contó lo que ya había adelantado su madre en una entrevista exclusiva para sanjuan8.com "me agredió y me atropelló. Hizo marcha atrás con el auto estacionado en mi casa y me lastimó las piernas".