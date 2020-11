En 24 horas, cerraron dos lugares del Dique de Ullum por no respetar el distanciamiento social

En 24 horas, la Policía cerró dos lugares del Dique de Ullum por infligir las leyes establecidas en el marco de pandemia. Se trata del complejo Terraza Bar y el camping del Dique La Toma, en ambos lugares no se respetaba el distanciamiento social, no se cumplía con las medidas sanitarias y sobre todo no está autorizada la presencia de personas en camping.