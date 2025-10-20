El octavo acusado por el crimen de Emir Barboza seguirá con prisión preventiva

La defensa, en tanto, rechazó la preventiva y propuso que el imputado cumpla medidas de coerción menos gravosas, como presentarse una vez al mes en comisaría y no acercarse a la familia de la víctima. Argumentó que Orostizaga tiene arraigo familiar —está casado y tiene dos hijos— y laboral.

Finalmente, la jueza Mabel Moya hizo lugar al pedido de Fiscalía y dispuso que el acusado cumpla prisión preventiva en el Penal de Chimbas mientras avanza la investigación, con un plazo de un año.

El caso ya cuenta con otros siete imputados: seis mayores de edad y un menor de 17 años. Los seis adultos —Alan Bazán, Dante Carrizo, Gonzalo Santander, Ariel Carrizo, Cristian Guajardo y Jonathan Carrizo— permanecen detenidos con prisión preventiva por seis meses, bajo la misma imputación. El menor, en tanto, está a disposición del Segundo Juzgado Penal de Niñez, Adolescencia y Familia.

La causa continúa bajo investigación de la UFI Delitos Especiales, a cargo de los fiscales Iván Grassi y Sebastián Gómez, que trabajan en reconstruir el enfrentamiento que derivó en el asesinato del pequeño Emir Barboza.