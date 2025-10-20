"
El octavo acusado por el crimen de Emir Barboza seguirá con prisión preventiva

Gabriel Orostizaga, el último detenido por el asesinato del niño de 7 años en Valle Grande, declaró que es inocente y que huyó “por pánico”. La jueza ordenó seis meses de prisión preventiva.

Este lunes, en horas de la mañana, se presentó ante la jueza, Gabriel Jesús Orostizaga, el octavo detenido por el crimen de Emir Barboza, el niño de 7 años que murió tras recibir un disparo en el barrio Valle Grande, en Rawson. El joven, de 26 años, permaneció prófugo durante tres días y se entregó el viernes pasado en Tribunales, acompañado por su abogada defensora, Filomena Noriega.

Durante la audiencia de formalización, Orostizaga aceptó declarar y aseguró que no participó en la balacera. Dijo que trabaja desde su casa vendiendo zapatillas y que “entró en pánico” al escuchar los disparos. “Soy una persona ajena al problema. Lo único que quería era salir de ahí por si me agarraba un tiro”, expresó ante la jueza de Garantías, Mabel Moya.

La Fiscalía, representada por Sebastián Gómez y Maximiliano Gerarduzzi de la UFI Delitos Especiales, solicitó imputarlo por “homicidio simple agravado por el uso de armas” y pidió seis meses de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial. También reclamó un año de plazo para la Investigación Penal Preparatoria (IPP).

La defensa, en tanto, rechazó la preventiva y propuso que el imputado cumpla medidas de coerción menos gravosas, como presentarse una vez al mes en comisaría y no acercarse a la familia de la víctima. Argumentó que Orostizaga tiene arraigo familiar —está casado y tiene dos hijos— y laboral.

Finalmente, la jueza Mabel Moya hizo lugar al pedido de Fiscalía y dispuso que el acusado cumpla prisión preventiva en el Penal de Chimbas mientras avanza la investigación, con un plazo de un año.

El caso ya cuenta con otros siete imputados: seis mayores de edad y un menor de 17 años. Los seis adultos —Alan Bazán, Dante Carrizo, Gonzalo Santander, Ariel Carrizo, Cristian Guajardo y Jonathan Carrizo— permanecen detenidos con prisión preventiva por seis meses, bajo la misma imputación. El menor, en tanto, está a disposición del Segundo Juzgado Penal de Niñez, Adolescencia y Familia.

La causa continúa bajo investigación de la UFI Delitos Especiales, a cargo de los fiscales Iván Grassi y Sebastián Gómez, que trabajan en reconstruir el enfrentamiento que derivó en el asesinato del pequeño Emir Barboza.

