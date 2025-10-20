Este lunes, en horas de la mañana, se presentó ante la jueza, Gabriel Jesús Orostizaga, el octavo detenido por el crimen de Emir Barboza, el niño de 7 años que murió tras recibir un disparo en el barrio Valle Grande, en Rawson. El joven, de 26 años, permaneció prófugo durante tres días y se entregó el viernes pasado en Tribunales, acompañado por su abogada defensora, Filomena Noriega.
El octavo acusado por el crimen de Emir Barboza seguirá con prisión preventiva
Gabriel Orostizaga, el último detenido por el asesinato del niño de 7 años en Valle Grande, declaró que es inocente y que huyó “por pánico”. La jueza ordenó seis meses de prisión preventiva.