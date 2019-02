El gendarme que baleó a su mujer, antes de suicidarse se despidió de un amigo

A pocas horas de que se conociera que un gendarme -oriundo de Salta- intentara matar a la madre de sus tres hijas y se quitara la vida, se supo que antes de morir le escribió a un amigo y se despidió: "Chau amigo, te quiero", expresó Mario Juárez minutos antes de dispararse.





sanjuan8.com se comunicó con el hombre que recibió el mensaje y contó que se había enterado de lo que estaba pasando en una vivienda ubicada en Cenobia Bustos y Lemos, durante la tarde del lunes, por eso le aconsejó "que no se mandara una c....". El hombre, también parte de las fuerzas de seguridad, lo llamó insistentemente a su celular, pero jamás logró que lo atendieran.





Juan, era íntimo de Mario y defendió a su amigo. Dijo que era una persona que no tenía problemas psicológicos, ni alcohólicos y agregó que estaba aún en pareja con Victoria Manrique -quien recibió dos disparos y aún pelea por su vida en un hospital privado-. De todos modos, esta versión no coincide con la de la hermana de la víctima, quien en diálogo con los medios locales, dijo que su cuñado era una persona "enferma de celos" y que su hermana no quería estar con él. "Fue víctima de violencia de género, pero nunca hizo la denuncia", agregó la joven.





En cuanto al perfil de Facebook de Juárez se pudo saber que el hombre-que intentó matar a la madre de sus tres hijas- se mostraba como una persona que amaba a su familia. En el modo de presentación tenía la llamativa frase: "Los Momentos Más Felices De La Vida Siempre Serán A Lado De La Familia.."; y el pasado 8 de febrero había cambiado su foto de perfil y había elegido una en la que posaba junto a Victoria y sus hijas. Diez días después intentó asesinarla delante de su hijas y luego se atrincheró y en el medio de la negociación con personal de GERAS se quitó la vida.





Si sos víctima de violencia de género podés pedir ayuda en el área de la Mujer que se encuentra en cada municipalidad.